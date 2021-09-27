27.09.2021 08:18 (Мск), Донецк, Максим Карпенко

Республики Донбасса создают единое таможенное пространство, которое позволит торговать без пошлин и улучшит экономическое положение в ЛДНР.

Об этом заявил глав ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

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По словам Пушилина, также ЛНР и ДНР признают разрешительные документы, выданные на территории республик и Российской Федерации.

«Мы договорились, что наши граждане и граждане Луганской Народной Республики смогут свободно въезжать на территорию ДНР с территории Российской Федерации на автомобилях, зарегистрированных в ЛНР. В этом случае не будет необходимости оформлять временный ввоз… В рамках свободной торговли субъекту хозяйствования ДНР не нужно проходить процедуру аккредитации субъекта внешнеэкономической деятельности – такой контракт не берется на валютный контроль банком, и поставка товаров в рамках данного контракта не облагается таможенными пошлинами и сборами», – сказал руководитель республики.

«Более того, ДНР и ЛНР взаимно признают разрешительные документы, выданные на продукцию как на территории республик, так и на территории России. Так что наши предприниматели вскоре почувствуют выгоды от договоренностей между нашими республиками», – заявил Пушилин.