Республики Донбасса синхронно объявили воинский призыв

02.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

В соответствии с указом Главы ДНР «О призыве граждан 1994 – 2003 годов рождения на военную службу в апреле-июле 2021 года» с 1 апреля по 15 июля 2021 года будет осуществлен призыв на военную службу граждан Республики.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ряды Народной милиции на шесть календарных месяцев будут призваны 200 граждан Республики в возрасте от 18 до 27 лет, обладающие высокими показателями профессионального психологического отбора и годных по состоянию здоровья.

Во время прохождения службы по призыву, граждане Республики будут обеспечены всеми видами довольствия», – сказал он.

Эдуард Басурин подчеркнул, что призывники будут проходить службу в подразделениях Народной милиции ДНР, где основным видом их деятельности станет получение военно-учетной специальности, необходимых умений и навыков, которые позволят в дальнейшем поступить на службу в ряды силовых ведомств и других государственных органов Республики.

«По итогам шести месяцев призывникам будет выдан военный билет с отметкой о прохождении военной службы в рядах Народной милиции ДНР, который будет свидетельствовать о выполнении воинской обязанности гражданина в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики», – добавил офицер.

Аналогичный указ вышел и в ЛНР, о чём в ходе брифинга сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

«В соответствии с положениями Конституции Луганской Народной Республики с 1 апреля по 30 сентября текущего года будет производиться набор граждан луганской Народной Республики мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащих призыву на воинскую службу, для прохождения программы обучения военно-учётным специальностям. Срок обучения граждан, подпадающих под действие Указа Главы ЛНР составляет 6 месяцев. Обучение будет производиться на безе одного из подразделений Народной милиции ЛНР.

Основанием для прохождения обязательного обучения военно-учётным специальностям в подразделениях Народной милиции ЛНР будет являться успешное прохождение военно-врачебной комиссии и психологического тестирования кандидатов», – отметил Лещенко.

Он также подчеркнул, что на деле количество желающих пройти военную службу ожидается гораздо больше, чем установленные двести человек.