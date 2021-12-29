Рестораторы раскритиковали меры поддержки Смольного

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Под конец 2021 года Смольный все-таки представил «четвертый пакет» мер по поддержке бизнеса. Однако предприниматели отмечают, что временные послабления ограничений и локальная поддержка не помогут малому и среднему бизнесу выйти из пандемийного кризиса. Губернатор Александр Беглов освободил предприятия от части налогов, однако не рассмотрел возможность отмены обязательных QR-кодов в торговых центрах и заведениях общепита и не снял «комендантский час» с кафе и ресторанов.

Глава региональной Ассоциации фитнеса Наталья Борулько отметила, что бизнес не увидел никакой помощи с арендой помещений. Она отметила, что локдаун и введение QR-кодов очень негативно сказались на выручке спортзалов.

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Борулько отметила, что компании, входящие в ассоциацию, просили Смольный ослабить ограничения. Однако, в отличие от Ленинградской области, в Петербурге решили не идти навстречу предпринимателям.

«Для нас будет сложным моментом принятие QR-кодов в торговых центрах: достаточно много клубов расположены там, и не все имеют свой вход», – отметила она.

Владелец нескольких баров на улице Рубинштейна Александр Коновалов резко высказался о новом пакете мер поддержки бизнеса, назвав его «подачкой» со стороны Смольного.

«Нам подачки не нужны, и мы не при каких обстоятельствах мы их брать не будем, чтобы не [позориться], потому что деньги эти [позорные]», – заявил он.

Скептически к пакету мер поддержки бизнеса отнесся и владелец паба Docker Кирилл Майстров. По его словам, даже льготные кредиты придется со временем возвращать, а налоговые послабления коснутся только крупных заведений с площадью более 100 кв. м.

«Они как-то помогают ТЦ, а у меня одно заведение 55 квадратных метров, другое – 52 квадрата. Соответственно, я пролетаю. То есть, малый бизнес остается без этой поддержки», – отметил предприниматель.

Майстров подчеркнул, что рестораны фактически столкнулись с двойной системой контроля.

«Мы работаем уже под ограничением по времени, а со 2 января должны работать и под QR-кодами. С точки зрения общепита, новогодняя ночь – не самое прибыльное время, самое прибыльное – это предновогодние корпоративы и новогодние каникулы», — подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что властям в Петербурге следовало бы вспомнить печальный опыт Москвы, где после введения обязательных QR-кодов выручка общепита упала на 90%.

Ранее о введении QR-кодов негативно высказывался директор «Рестограда» Александр Ружницкий. Бизнесмен назвал ситуацию «идеальным штормом» и отметил, что заведения потеряют не менее половины своей выручки.

Власти Смольного и губернатор Александр Беглов оправдывают жесткие ограничения рекомендациями Минздрава, согласно которым для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% жителей Северной столицы. Отметим, что, согласно прогнозам эпидемиологов, необходимый порог будет достигнут к январю. Таким образом, у властей Петербурга не останется аргументов в пользу жестких ограничений.