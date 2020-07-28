Ресурсная база сужается: Украинцев планируют держать в страхе

28.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

При нынешнем состоянии украинской правоохранительной системы, количество инцидентов, вроде терактов в Луцке и Полтаве, вокруг которых всё больше вопросов, будет только возрастать.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что на самом-то деле, полномочий у правоохранительных структур и так более чем хватает. Другое дело, что их эффективность оставляет желать лучшего, и даже те, постоянно растущие бюджеты на содержание силового блока, как мы видим по последним событиям, они себя не оправдывают, мягко говоря. Хотя, эта тенденция, что на силовой блок будет проводится все больше и больше на среднесрочной перспективе, конечно, будет сохраняться.

И кстати, если посмотреть на количество силовиков на душу населения в Украине, то Украина занимает одно из первых мест в Европе, поэтому показатели можем даже сравнить с численностью КГБ и СБУ – там рост в несколько раз при том, что количество населения Украины сократилось на 30%, если не больше за 30 лет. Но это так, к слову, был задан вопрос как кто-то из политиков будет использовать это как технологию переключения внимания», – заявил Гаевский.

«За ширмой этих всех акций – псевдоминирований, псевдотероризма – будут проталкивать какие-то инициативы: финансовые, политические, социальные. Исходя, естественно, из узких корпоративных интересов. Правящий класс пытается управлять обществом при помощи страха, поскольку ресурсная база сужается, и управлять с помощью демократических инструментов становится все сложнее. И я думаю, что этот вал псевдоминирований, терактов или псевдотеррактов будет только нарастать» – заключил эксперт.