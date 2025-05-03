«Ресурсная сделка» позволит Западу обвинить во всем Россию

Елена Острякова.  
03.05.2025 13:35
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Сделка по минералам, заключенная между США и Украиной, выгодна и Киеву, и Западу.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сделка по минералам, заключенная между США и Украиной, выгодна и Киеву, и Западу. Об...

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«Я думаю, что это очень хорошее соглашение для Украины и для США. И я думаю, что оно говорит нам нечто очень важное о том, что происходит сейчас. Давайте вернемся к встрече с президентом Зеленским в Овальном кабинете. Чего ожидал президент Трамп от Украины? Было два ожидания: прекращение огня и подписание соглашения о минералах. 9 марта в Саудовской Аравии Украина приняла всеобъемлющее соглашение о прекращении огня.

А вчера вечером они согласились о сделке по минералам с США. Они выполнили свою часть работы, они сдержали свое слово. Но в то же время мы не видим никаких сигналов от Владимира Путина и признаков его готовности выполнить просьбы президента Трампа. Так что давайте посмотрим правде в глаза: сейчас самое главное препятствие на пути к миру – это Владимир Путин», – сказал Барро.

По его информации республиканцы в конгрессе США уже готовят проект новых антироссийский санкций. Они будут приняты в координации с ЕС, который готовит 17-й пакет санкций.

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