Ресурсной сделкой с США режим Зеленского продлил свое существование – дипломат

Украинская власть, заключив ресурсную сделку с США, фактически продала страну, но получила для себя возможность сохранится в креслах.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписали, сдали Украину, ее ресурсы, недра и все, что можно было. Без оглашения списка народу Украины, как говорится, трудящихся забыли, рабочих забыли, одна буржуазия ликует, потому что у них еще есть время чуть-чуть продержаться у власти. Они себе выбили еще этот люфт – вот то, что этот контракт показывает. Реально, покажите, что же реально там. Потому что они говорят, это 50 на 50, это же не этот контракт.

Покажите копию контракта населению, что вы продали. Что вы продали для того, чтобы получит, чтобы удержаться в власти, сохранить себя, потом амнистию получить, когда будете бежать от администрации Трампа. Они так думают, что они ее получат, подписав этот контракт. Что вы сделали, когда вы сдали Украину? Никто ничего не говорит. Говорят вот такими завуалированными фразами, что якобы Украина получила с этого контракта, сохранила свою так называемую суверенность, которой уже нету», – заявил Телиженко.