Ресурсов ВСУ хватает лишь на локальное наступление – украинский полковник

09.09.2022  20:31 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украинская армия способна проводить наступательные действия лишь на некоторых отдельных участках, но ресурсов на то, чтобы двигаться по большому направлению или вести длительные бои – у нее не хватает.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил военный эксперт, экс-полковник ВСУ Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия способна проводить наступательные действия лишь на некоторых отдельных участках, но ресурсов на...

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«Мы сегодня собственными силами можем проводить такие контрнаступательные действия на отдельных оперативных направлениях. Видите, на южнобужском направлении проводим такие действия, на слобожанском направлении мы начали такие действия. Не в масштабах всего направления, а только на отдельном участке. Но наших усилий, нашего желания победить – недостаточно. Да, мы можем победить на какой-то период времени, но наносится же поражение и нашим войскам, мы тоже несем потери – и в личном составе, и в оружии. А его нужно нам постоянно пополнять.

И вы же не забывайте проблемы, например, «Панцергаубица 2000» – возникла техническая проблема, оказывается, что немецкая гаубица очень нежная, она не может выполнять большое количество заданий, ей постоянно нужно техническое обслуживание, как автомобилю. Для того, чтобы его выполнять, нужно, чтобы Германия теперь нам передала техническую базу и технологии по ее техническому обслуживанию. То есть, нужен комплексный подход к передаче нам оружия», – сетовал Жданов.

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