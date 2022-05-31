Ресурсы на исходе: Запад ляжет быстрее, чем Россия – Монтян

31.05.2022  19:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В условиях обоюдных санкций Запад не имеет никаких преимуществ, их ресурсы заканчиваются, а Россия сможет в будущем «сыграть» на своих энергоносителях.

Об этом в эфире YouTube-канала «Люди PRO» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях обоюдных санкций Запад не имеет никаких преимуществ, их ресурсы заканчиваются, а Россия...

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«Сможет ли Запад как-то разрулить внезапно возникшие кризисы с топливом? Вот сейчас, если не удастся вывезти фуражки (фураж, корм – ред.) и все остальное, чем кормить скот на западе? Как решить проблему с детским питанием в Америке? А что будет, когда начнется отопительный сезон?

Вот сейчас как-то стороны зафиксировались, и борьба продолжается. Я бы не сказала, что у Запада есть какое-то преимущество. Я лично этого преимущества не вижу. Думаю, закончится тем, что Россия гаденько похихикивая и изгаляясь, будет говорить: ребята, а теперь бартер. Меняем энергоносители на нужные нам высокие технологии», – рассказала Монтян.

Она добавила, что если у Запада проблемы с энергоресурсами, то у Украины и подавно.

«Ну, нет ресурсов у сало-рейха! Все они заканчиваются, лавочка закрывается. Заканчиваются ресурсы у коллективного Запада. И Запад ляжет быстрее, чем Россия», – заключила киевский адвокат.

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