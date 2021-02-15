Ретивые украинцы начали строчить доносы на русскоязычных

15.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Количество жалоб на игнорирование государственного языка в украинской сфере услуг уже исчисляется сотнями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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«Кстати, в первые две недели действия нормы закона об обязательности использования украинского языка в сфере обслуживания (а она вступила в силу 16 января) украинцы подали свыше 300 жалоб на русскоязычных сотрудников торговли, бытовой сферы и поставщиков услуг. Как видим, первоначальный запал «патриотов» не спадает, и украинцы жалуются на игнорирование мовы со средней скоростью около 20 жалоб в день», – отмечает газета.

При этом обращается внимание, что пока еще не заработали в полную силу штрафные санкции за использование русского языка.

«После того, как жалобщики смогут получать вознаграждение за свои доносы в аппарат уполномоченного по защите мовы, нет уже никаких сомнений, что количество жалоб может увеличиться кратно», – прогнозирует газета.