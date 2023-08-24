Reuters обвинил Молдову в поставках запчастей для российских самолётов

Алексей Логофет .  
24.08.2023 22:56
  (Мск) , Кишинев
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Авиация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал


Республика Молдова выступает в качестве одного из посредников в импорте жизненно важных запчастей для авиационной промышленности России, который продолжается, несмотря введённые Западом антироссийские санкции.

Об этом пишут Дэвид Готье-Вилларс и Глеб Столяров в материале, опубликованном Reuters.

Республика Молдова выступает в качестве одного из посредников в импорте жизненно важных запчастей для...

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По данным авторов материала, в период с мая 2022 года по июнь 2023 года «Уральские авиалинии», Norwdind Airlines, S7, «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании импортировали от третьих лиц запасные части на сумму $1,2 млрд.

В числе промежуточных поставщиков упоминается Республика Молдова, а также Китай, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Таджикистан и Киргизия.

Среди закупленных Россией деталей авторы упоминают приборы американской корпорации Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, кабинные дисплеи, шасси и фильтры для воды. Всё это имеет решающее значение для поддержания лётной годности 541 российского “Боинга”, “Аэробуса” и других западных самолётов.

Первоначально Молдова не присоединялась к антироссийским санкциям, введённым США и ЕС, в полном объёме. Однако в марте 2023 года министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что страна намерена присоединиться к большинству из санкций Евросоюза против России.

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