Reuters обвинил Молдову в поставках запчастей для российских самолётов

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Республика Молдова выступает в качестве одного из посредников в импорте жизненно важных запчастей для авиационной промышленности России, который продолжается, несмотря введённые Западом антироссийские санкции.

Об этом пишут Дэвид Готье-Вилларс и Глеб Столяров в материале, опубликованном Reuters.

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По данным авторов материала, в период с мая 2022 года по июнь 2023 года «Уральские авиалинии», Norwdind Airlines, S7, «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании импортировали от третьих лиц запасные части на сумму $1,2 млрд.

В числе промежуточных поставщиков упоминается Республика Молдова, а также Китай, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Таджикистан и Киргизия.

Среди закупленных Россией деталей авторы упоминают приборы американской корпорации Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, кабинные дисплеи, шасси и фильтры для воды. Всё это имеет решающее значение для поддержания лётной годности 541 российского “Боинга”, “Аэробуса” и других западных самолётов.

Первоначально Молдова не присоединялась к антироссийским санкциям, введённым США и ЕС, в полном объёме. Однако в марте 2023 года министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что страна намерена присоединиться к большинству из санкций Евросоюза против России.