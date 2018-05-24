24.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Reuters: США спасают Украину от мощной атаки русских хакеров

Соединенные Штаты Америки пытаются предотвратить масштабную хакерскую атаку на Украину путем взятия под контроль сотен тысяч зараженных вирусом маршрутизаторов и устройств хранения данных, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что федеральный судья в Пенсильвании разрешил ФБР изъять домен, который якобы использует российская хакерская группа Sofacy. Это позволит ФБР выяснять месторасположение зараженных устройств и сообщать об этом властям в других странах для оперативного удаления вредоносного ПО с зараженного оборудования.

«Данная операция является первым шагом в ликвидации бот-сети, которая предоставляет хакерам Sofacy множество возможностей, которые могут использоваться для разных вредоносных целей, включая сбор разведданных, кражу ценной информации», — говорится в заявлении помощника генпрокурора по национальной безопасности США Джона Демерса.

Отметим, правительство США объявило о попытках ликвидировать бот-сеть после того, как компания Cisco Systems Inc (CSCO.O) опубликовала отчет о хакерской кампании, в котором говорилось о заражении устройств от Linksys, MikroTik, Netgear Inc, TP-Link и QNAP.

По данным Cisco, наибольшее количество зараженных вирусом VPNFilter устройств находится в Украине. Cisco поделилась техническими деталями с правительствами США и Украины, а также с компаниями, которые продают программное обеспечение, оборудование и услуги по кибербезопасности.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о подготовке Россией мощной кибератаки на украинские государственные структуры накануне финала Лиги чемпионов в Киеве.