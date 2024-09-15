Reuters утверждает, что Россия запустила производство ударных БПЛА с китайскими двигателями

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Reuters утверждает, что Россия якобы еще год назад запустила производство ударных беспилотников с китайскими двигателями.

Речь идет о новом дальнобойном ударном беспилотнике «Гарпия-А1», в котором, по утверждениям западных источников, якобы используются китайские двигатели и запчасти.

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По информации источников Reuters из европейской разведки, «дочка» российской госкорпорации «Алмаз-Антей» произвела более 2500 «Гарпий» с июля 2023 года по июль 2024 года. Новый беспилотник уже якобы применяется в ходе СВО.

«Два источника в разведке поделились с Reuters тем, что, по их словам, было снимками обломков «Гарпии» из Украины, не предоставив дополнительных подробностей. Агентство Reuters нашло информацию, которая подкрепляет этот вывод, но не смогло подтвердить снимки независимо. Источники попросили не называть ни их, ни их агентство из-за конфиденциальности информации. Они также попросили не сообщать некоторые детали, такие как даты, связанные с документами», – говорится в публикации.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении агентства, поставщик ТСК Вектор закупал детали для сборки у китайских компаний, а производство располагается на электромеханичесом заводе «Купол» в Ижевске. Для создания дронов предприятие якобы подписало с российским Минобороны контракт на 1 млрд рублей.

«Гарпия» имеет взлетный вес менее 300 кг и максимальную дальность полета 1500 км, что эквивалентно беспилотникам Shahed-136, которые выпускают в России под названием «Герань-2».

Сэмюэль Бендетт, адъюнкт-старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, аналитического центра в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал агентству Reuters, что «Гарпия», если ее кандидатура будет утверждена, будет означать отход от зависимости России от иранских разработок беспилотников дальнего радиуса действия.

«Если это происходит, это может указывать на то, что Россия теперь может больше полагаться на внутренние разработки, а также, очевидно, на Китай, поскольку обе стороны в этой войне зависят от многих китайских компонентов для производства беспилотников», — сказал он.

Иран, который не стал комментировать эту историю, по словам Владимира Зеленского, поставил в Россию более тысячи дронов-камикадзе Shahed с начала вторжения в феврале 2022 года.

Они использовались для истощения украинской противовоздушной обороны и нанесения ударов по инфраструктуре вдали от линии фронта. Сам Иран неоднократно отрицал отправку беспилотников в Россию для использования на Украине.

В публикации отмечается, что о существовании нового российского беспилотника с использованием китайских технологий ранее не сообщалось. ИЭМЗ «Купол» и «Алмаз-Антей» не ответили на запросы Reuters о комментариях на эту тему.

Министерство обороны России также не ответило на просьбу Reuters прокомментировать эту статью. Министерство иностранных дел Китая сообщило агентству Reuters, что Пекин строго контролирует экспорт товаров с потенциальным военным применением, в том числе беспилотных летательных аппаратов.