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Как ответ на «пат в переговорах» с США агентство Reuters трактует известие о решении суда по конфискации в пользу российского государства активов компании «Главпродукт» – холдинга, производящего тушенку и сгущенку, включающего 32 предприятия в РФ.

Холдинг принадлежал американцу Леониду Смирнову, эмигранту из СССР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это совпало с патом в американо-российских переговорах о прекращении войны на Украине», – говорится в публикации.

Газета «Коммерсант» уточняет, что на предприятии сначала была введена временная администрация. Однако американский собственник пытался блокировать её работу, «в том числе по поставке продуктов питания в зону специальной военной операции на Украине». При этом Смирнову в 2023-24 годах удалось вывести под видом дивидендов 1,3 млрд рублей за границу.

Экономический обозреватель Иван Лизан даёт понять, что национализация «Главпродукта» – не ответ на тупик в переговорах по Украине, а общая тенденция в России.