Рева предлагает выйти в тыл русским по подземным тоннелям

Украине нужно придумать что-то неожиданное, чтобы прорвать российскую линию обороны и добиться желаемого результата.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экс-министр соцполитики Андрей Рева, занимавший эту должность при президенте Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сейчас не будет придумано что-то неожиданное для преодоления укреплений, нам будет очень тяжело добиться решительного успеха. Что может быть неожиданного? Нужно, изучая опыт предыдущий, посмотреть, как воевали китайцы в Корее в 1951 году. Там у них была та же проблема – господство американской авиации в воздухе, полнейшее огневое превосходство американской армии, хорошо укрепленные позиции», – сказал экс-министр.

«Что делали китайские добровольцы? Рыли подземные туннели. Они выходили наружу уже за спиной американских солдат. И это вызывало чудовищную панику среди обороняющихся и заставило американское командование пересмотреть, как бороться с этой кротовьей тактикой Китая.

И они же отбросили американцев за 38-ю параллель, благодаря таким действиям. Да, это было тяжело, страшно, но они нашли достаточно эффективный способ обхода этих оборонительных рубежей американской армии… Для того, чтобы добиться какого-то решающего успеха, мы должны что-то придумать нестандартное», – считает Рева.