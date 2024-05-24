Рева: Русские за 3 дня прошли столько же, сколько ВСУ за половину «контрнаступа»

Вадим Москаленко.  
24.05.2024 23:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Харьков


За первые три дня наступления на Харьковщине русские прошли 5 километров, а ВСУ за 4 месяца контрнаступления в прошлом году – 8-12 км, но в итоге не дошли даже до «линии Суровикина».

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За первые три дня наступления на Харьковщине русские прошли 5 километров, а ВСУ за...

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«Достаточно сказать, что в первые три дня боёв российские войска прошли 5 километров пешком, то есть темп их продвижения был достаточно высоким, при том, что они двигались пешком, а не на бронетехнике. Если бы они двигались на бронетехнике, это было бы ещё быстрее. Чтобы было понятно, надо с чем-то сравнить.

Когда наши войска наступали в Запорожской области в 2023 году, 8-12 километров полосы обеспечения, не доходя до первых траншей «линии Суровикина», мы это дело сделали за 4 месяца, понеся тяжелейшие потери и прогрызая буквально каждый метр в обороне врага. А здесь – абсолютно спокойно русские прошли 5 километров, причём они с двух направлений наступали, при том, что все знали о том, что это будет», – сокрушался Рева.

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