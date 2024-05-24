Рева: Русские за 3 дня прошли столько же, сколько ВСУ за половину «контрнаступа»

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За первые три дня наступления на Харьковщине русские прошли 5 километров, а ВСУ за 4 месяца контрнаступления в прошлом году – 8-12 км, но в итоге не дошли даже до «линии Суровикина».

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достаточно сказать, что в первые три дня боёв российские войска прошли 5 километров пешком, то есть темп их продвижения был достаточно высоким, при том, что они двигались пешком, а не на бронетехнике. Если бы они двигались на бронетехнике, это было бы ещё быстрее. Чтобы было понятно, надо с чем-то сравнить. Когда наши войска наступали в Запорожской области в 2023 году, 8-12 километров полосы обеспечения, не доходя до первых траншей «линии Суровикина», мы это дело сделали за 4 месяца, понеся тяжелейшие потери и прогрызая буквально каждый метр в обороне врага. А здесь – абсолютно спокойно русские прошли 5 километров, причём они с двух направлений наступали, при том, что все знали о том, что это будет», – сокрушался Рева.