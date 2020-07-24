Реванш османизма: Намаз в Святой Софии и песни на языках бывшей империи

24.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Сегодня в некогда православном соборе Святой Софии в Константинополе (Стамбуле), превращенном турецкими захватчиками в мечеть Айя-София, проходит пятничный намаз с участием застрельщика возвращения культовому сооружению статуса мечети (с 1934 года тот был музеем) президента Турции Реджепа Эрдогана.

Это событие руководство Турции позиционирует как возвращение имперского турецкого проекта на международную арену.

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Этому событию нынешний турецкий режим придает особое значение, воспринимая его как начало возрождения османского проекта, объединяющего мусульманские земли и народы под эгидой Турции. Не случайно, к новоиспеченной дате возвращения собору святой Софии статуса мечети, казначейство страны выпустило памятные серебряную и бронзовую, а также стандартную лиры.

Также был записан ролик, воспевающий «Айя-Софию», который помимо турецких артистов исполнили на арабском, курдском, киргизском, бошнякском, албанском, суахили, тамильском и бенгальском языках певцы, представляющие народы, говорящие на них.

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Нужно отметить, что в своих неосманистских реваншистских идеях Эрдоган идет против практически всего мира: возвращение Святой Софии статуса мечети осудили православные церкви мира и папа римский, в Европе и в США. Агрессивную политику Турции в Адриатике и Ливии критикуют Греция, Египет и Франция, Армения не приветствует поддержку Анкарой противостоящего ей Азербайджана.

Помимо этого арабский мир, в частности союзные США саудиты, ревностно настроены против османистских идей, оспаривающих лидерство в мировой исламской умме арабов. Напомним, что в Османской империи, победивший арабов султан помимо светского титула носил и духовный титул халифа всех правоверных.