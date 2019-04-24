Реванш Порошенко в Раде и интриги в Конституционном Суде обречены – Портнов

24.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов скептически оценивает шансы преданных Петру Порошенко нардепов в ВР Украины устроить реванш в парламенте путем принятия закона, ограничивающего полномочия президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Сегодня функционеры БПП, прикрываясь формальной инициативой Самопомощи, проводили переговоры и собирали в парламенте голоса за проект об ограничении полномочий нового Президента. Ничего из этого не выйдет. Кроме того, что группа активных депутатов уже заявила, что зарегистрирует миллион поправок, чтобы до второго чтения никогда не дойти, существует ещё и политический аспект.

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Не может орган с двумя процентами поддержки общества ограничить полномочия избранного три дня назад Президента, у которого поддержка – 75 процентов”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

“Поэтому, конвульсии на эту тему обречены. Любые попытки провести такую авантюру – это узурпация власти, которая будет иметь точно такие же юридические и политические последствия, как и законы от 16 января 2014 года”, – резюмировал он.

Также скептически Портнов оценивает и перспективы еще одной затеи окружения Петра Порошенко – торпедировать инаугурацию Владимира Зеленского через Конституционный Суд.

“Банковая готовит отставку главы Конституционного суда, чтоб сорвать инаугурацию Зеленского, – сообщили сегодня СМИ. Ноль шансов. Никакие события и внутренние конфликты в КС не могут повлиять на инаугурацию избранного президента. Всё произойдёт в соотвествии с волеизъявлением граждан и в установленные Конституцией и законом сроки”, – написал он.

Напомним, ранее все попытки Петра Порошенко как-то помешать проведению выборов терпели крах, несмотря на активное нагнетание в обществе атмочферы истерии по поводу фальсификаций, введения военного положения и тому подобных неэлекторальных методов борьбы.