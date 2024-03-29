«Ревизор»: Проштрафившийся экс-чиновник Крыма хочет высокую должность в Херсонской области
Заместителем министра здравоохранения Херсонской области может стать бывший чиновник из Крыма, чья деятельность стала предметом проверок, впрочем, пока что не доведённых до конца.
Об этом пишет телеграм-канал «Ревизор», отмечая, что проблема сомнительной кадровой политикой является болезненной и для Крыма, и для новых территорий.
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«Известная поговорка про нетонущую субстанцию не раз подтверждалась после 2014 года, когда бывшие украинские чиновники, депутаты и прочая вороватая публика, перекрасившись, стремились занять хлебные места уже в российской власти. К сожалению, нечто подобное сегодня мы наблюдаем на новых территориях РФ, в частности, и в Херсонской области.
Расчёт организаторов «откатов» и «распилов» – присосаться к огромным денежным вливаниям, которые Россия направляет на восстановление после украинской оккупации. И это не только стройки или ремонт дорог. Но и закупки лекарств. Договоришься с «аптечной мафией» – и миллионные барыши в кармане. Такие схемы работали при Украине. А в российских реалиях целый выводок взяточников из высоких кабинетов направился за решетку в крымские СИЗО. Хотя, далеко не все. Были подозрительные исключения.
Говорят, сейчас на пост замглавы Минздрава Херсонской области претендует Николай Деркач. Он занимал такую же должность в Крыму, курируя закупки медицинских препаратов. Однако, проработав четыре года, уволился в 2020 году «по собственному желанию». Говорят, перед отставкой выявили серьёзные нарушения. Ущерб бюджету превысил 20 миллионов рублей. Закупались дорогостоящие лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Но в количествах, намного превышающих реальные нужды. Поставщики-аптеки получили свою прибыль, а у государства – теперь горы коробок препаратов с истекшим сроком.
Дело расследовало МВД, затем – в силу важности – материалы передали Следственному комитету. И вроде бы уже раскопаны все данные для возбуждения уголовного дела, но по какой-то причине решение откладывается. То ли праздничную атмосферу десятилетия Русской весны не хотели портить, то ли ещё что…
А ведь правоохранителям надо поторопиться. Тут действительно вопрос государственной важности. Речь идёт репутации органов российской власти. Иначе сбежавших в Киев старых воров-бандеровцев в Херсонской области сменят такие же коррупционеры. Этого на новых территориях не простит ни лояльное России население, ни бойцы-участники СВО», – пишет «Ревизор».
Спасибо!
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