Ревизор США в Киеве: Порошенко ведёт себя как придурок, ситуация вышла из-под контроля

05.03.2019, Киев, Игорь Петров

В Киев сегодня прибывает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл. Главная цель поездки – предстоящие выборы президента Украины. Киевские эксперты рассказали «ПолитНавигатору», чего ждать от визита.

Михаил Погребинский, политолог:

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«Полагаю, американцы озабочены нынешней неразберихой в ходе избирательной кампании и хотят быть уверенными в том, что по-прежнему держат руку на пульсе. Для США важно показать, что они по-прежнему самые важные друзья Украины и будут поддерживать тот курс, который закрепился с победой так называемой «революции Достоинства».

Выборы будут главной тематикой этой встречи. Думаю, у США сейчас есть основания беспокоиться. Американцы были спокойны, пока были уверены, что Порошенко полностью контролирует ситуацию. Сейчас ясно, что Порошенко в какой-то степени потерял контроль над собой.

Он ведет себя как придурок, и американцам это не нравится. Возможно, они хотят его успокоить и показать, что во всех обстоятельствах они его поддержат, он может быть спокоен и действовать дальше, реализовывать свою «сетку» и прочие модели фальсификации, они закроют на это глаза.

Возможно также, американцы будут искать возможности контроля над Зеленским и Тимошенко, чтобы не упустить ситуацию».

Сергей Белашко, политолог:

«Дэвид Гейл проведет «собеседование» с основными кандидатами на президентский пост. Будет серьезный, обстоятельный разговор с действующей властью, не только с Порошенко, но и с Аваковым, возможно, с Юрием Луценко. Возможно, будет какая-то коллективная беседа с «Народным фронтом», отдельные встречи с Турчиновым и Яценюком.

Особое внимание будет уделено Владимиру Зеленскому, к которому американцы (и не только они) начинают присматриваться.

Это – визит, чтобы «сверить часы», посмотреть, насколько деятельность украинских политиков отвечает американским интересам, насколько эта деятельность может быть скорректирована тем или иным способом, насколько внешняя украинская политика будет зависеть от результатов президентских выборов, от того, кто будет главой государства – имеет смысл поддерживать Порошенко и продолжать курс, или имеет смысл этот курс каким-то образом скорректировать?

Скорректировать его можно, как сделав ставку на другого кандидата, либо достигнув договоренностей о коррекции курса с Порошенко. До выборов еще время есть, за это время могут быть заявлены какие-то инициативы и начато движение в том или ином направлении».

Евгений Филиндаш, экс-депутат Верховной Рады:

«Главной целью визита Дэвида Гейла будут «смотрины» кандидатов в президенты Украины и инспекция хода предвыборной кампании. Вряд ли во время этого визита будут решаться какие-то вопросы вне этой темы.

Кандидаты в президенты будут оцениваться на предмет соответствия их интересам Запада и США. Предвыборная кампания будет изучаться на предмет каких-либо сюрпризов, в результате которых к власти может прийти кандидат, неподконтрольный США.

Вероятно, из того списка кандидатов, с кем будет встречаться Дэвид Гейл, можно сделать вывод, кого американцы считают приемлемыми для себя на посту президента Украины. Можно ожидать встречи Дэвида Гейла и Порошенко, Тимошенко, возможно – с Зеленским и Гриценко.

Конечно, возможны встречи и с другими политиками, не обязательно кандидатами в президенты. Американцы в целом контролируют большую часть украинской политической верхушки, держат руку на пульсе, встречаясь с разными политиками, представителями разных течений.

Для США важна не фамилия какого-то конкретного политика или его личность, а продолжение нынешнего курса, продолжение контроля над украинской политикой в целом».