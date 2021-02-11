Подпишись на рассылку
11.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Революции в России не будет» – Цымбалюк в отчаянии

Новости Украины

Опросы населения в России показывают, что революционной ситуации нет и, вполне возможно, в обозримом будущем не будет – даже не всем довольные граждане РФ не видят альтернативы в либералах.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил пропагандист украинского агентства УНИАН Роман Цымбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Даже 31-го числа (января – ред.), когда задержали очень много людей, в рамках Москвы – колону протестующих, которая ходила по Москве не в сторону Кремля, а от Кремля, нужно было постоянно догонять. Я просто веду к тому, что людей на самом деле вышло больше, чем обычно, но такие действия – они ни к чему не приводят.

И вот сейчас, 14 февраля, что-то, очевидно, будет. Ну, пойду, похожу по дворам, поищу людей с фонариками. Но я не оптимист в этом плане», – сокрушается Цымбалюк.

«Сегодня вышел опрос «Левада-центра». Количество людей, которые знают об акциях Навального, самое большое в России, но при этом – общая активность населения, она упала. То есть, много несогласных, многим не нравится то, что происходит – да, они боятся НАТО как бы, но лишь бы не было войны, и кто, если не Путин, да он плох, но другого нет.

Весь этот коктейль, который говорит о том, что революционной ситуации в России нет и, вполне возможно, что в обозримом будущем и не будет», – делает вывод пропагандист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть