“Революция достоинства” обнулила соблюдение базовых прав украинцев

27.12.2018, Киев, Игорь Петров

Одна из самых больших проблем для жителей Украины – нарушение их социально-экономических прав, в т.ч. права на достойный уровень жизни, и ситуация тут только ухудшилась после Евромайдана.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Богдан Крикливенко, соучредитель Украинского института по правам человека, экс руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы считают нарушение своих социально-экономических прав одной их самых больших проблем. Это выражается в недостаточности уровня жизни, возможности получать достойную заработную плату за свою работу, определенных проблемах с ростом задолженности по зарплате и нехваткой рабочих мест и т.д. Соблюдение социально-экономических прав очень сильно беспокоит украинское общество. Число проблем в этой сфере стабильно высока. Тут есть глобальный вызов который решить быстро невозможно. Но надо хоть что-то демонстрировать. Но украинцы считают, что со времени Евромайдана в сфере социально-экономических прав ситуация действительно ухудшилась», – сказал он.