«Революция не удалась» – вече ОУН оказалось жидким субботником

24.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Анонсированное как массовое вече украинских националистов в центре Киева собрало чуть более полусотни маргиналов, из-за чего организаторам пришлось менять программу акции.

Трансляцию мероприятия вёл так называемый «Первый революционный ОУН ТВ» на своей странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед немногочисленной публикой выступил экс-командир батальона “ОУН”, лидер одноименной группировки Николай Коханивский.

«Власть захватили самые одиозные представители внутренней оккупации! Но придёт час национальной мести, когда мы через революционный трибунал будем уничтожать всю эту контрреволюционную гидру, всех этих порошенок, гройсманов, всех этих предателей-парубиев! Пусть нам в этом поможет господь!», – заявил Коханивский.

Участники акции принесли два плаката «Вон московских попов!» и баннер с предложением обменять своих нацистов на митрополита УПЦ МП Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры епископа Павла.

«Мы планировали, если было бы хоть 500 человек, пойти к Лавре, показать типа украинским спецслужбам рассадник московской агентуры, но нас очень мало, потому есть ли смысл, мы посоветуемся», – с сожалением объяснил Коханивский.

Он также добавил, что решение выдвигать свою кандидатуру в президенты он не переменил.

«Мы не верим, что режим Порошенко на нас когда-то посмотрит, он борется с нами на каждом уровне, они соревнуются с нами за каждое украинское слово в эфире, на фронте не дают нам стрелять по сепаратистам, в тылу тюрьмы забиты добровольцами и националистами, убивают активистов. Так что же нам, терпеть, писать какие-то писульки? Будет шанс – будут гореть московские банки, будут битые московские попы, и наконец национальная революция будет завершена!» – заявил главарь ОУН.

Далее было принято решение идти на Банковую, чтобы озвучить свои требования президенту Украины Петру Порошенко.

«К сожалению, революция сегодня не удалась», – удручённо отметил оператор, захватывая в кадр плакаты и немногочисленных угрюмых националистов, дошедших до резиденции. Полиция равнодушно наблюдала за митингующими.

«Агенты Кремля в Украине известны – Медведчук, главный поп Московского патриархата Онуфрий, наместник Лавры Павел, Рабинович, Добкин, Бойко, Вилкул и можно ещё фамилий тридцать назвать. Их никто не трогает! Царит режим внутренней оккупации!

Мы говорим Порошенко: посмотри, сидит заключённый наш побратим, лидер УНА-УНСО Николай Карпюк с 2014 года, которого подло выкрала ФСБ, в заключении сидит украинский патриот Эдуард Клых, почему бы их не обменять на Онуфрия и Павла? Абсолютно естественно, вот фсбшники, не надо ехать на Донбасс и брать пленных! Я думаю, Путин очень бодро поменяет патриотов на этих предателей. Пусть СБУ арестовывает Медведчука, за своего кума Путин отдаст всех наших пленных», – высказал требования лидер ОУН

«Понятно, что вряд ли этому быть. Однако абсолютно понятно, что в Украине открыто действует отделение ФСБ – это Московский патриархат, с которым ничего не надо делать, просто прекратить его существование», – добавил Коханивский, после чего дал «побратимам» распоряжение расходиться.