Революция от УЕФА: отменено правило выездного гола

26.07.2021

В клубном европейском футболе произошло событие, которое может стать ключевым в матчах плей-офф Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций. УЕФА решилось отменить привилегию выездного гола, которая действовала на протяжении 55 лет.

Причины такого решения

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Теперь в случае равенства голов в 2-матчевом противостоянии, победитель будет определяться в дополнительных таймах по 15 минут, если и здесь зафиксируется ничья – в серии пенальти. Распространяется нововведение на все клубные турниры, которые проводятся под эгидой UEFA, включая соревнования юношеских и женских команд. Это сделает матчи более зрелищными для обычных и азартных болельщиков, которые, изучив рейтинг БК, делают ставки на футбол.

О реформах высказался президент Союза Европейских Футбольных Ассоциаций Александер Чеферин:

– «Данный вопрос многократно поднимался на конгрессах УЕФА в течение нескольких лет. Известные тренеры и эксперты, многие болельщики просили отменить преимущество выездных голов. Логика в этом есть – команда, играющая дома в первом матче противостояния, много внимания вынужденно акцентировала защите собственных ворот. Особенно, правило «работало» для гостей в овертайме, когда часто забивался один гол, на который хозяевам уже приходилось отвечать двумя. Это – несправедливо».

Впервые правило выездных голов применилось в несуществующем уже турнире Кубка Обладателей Кубков в сезоне-1965/1966. Тогда поддержали эту идею большинство членов организации, поскольку в те времена еще не было понятия «дополнительное время» – при ничейном раскладе команды играли третий матч. Это – лишние финансовые затраты, и вскоре были внедрены в матчах на вылет овертайм и серия послематчевых 11-метровых ударов.

Арсен Венгер давно говорил об отмене правила выездного гола

Одним из инициаторов отмены данного правила еще в 2015 году выступал Арсен Венгер, возглавляя лондонский «Арсенал». Тогда знаменитый французский специалист предлагал оставить в действии правило только для овертаймов, как это работает в Кубке Английской Лиги.

Осенью 2019-го Венгер возглавил отдел глобального развития футбола в ФИФА. Он сразу включился в дискуссию с влиятельными чиновниками по вопросу отмены правила для еврокубковых матчей. А. Венгер:

– «Домашние матчи многие команды проводят осторожно, понимая, что даже один пропущенный мяч превращает фаворита в аутсайдера. Так нельзя, обе команды должны играть на атаку, а не с мыслями, лишь бы дома не пропустить. Теряется зрелищность футбола».

Поддержал Венгера и действующий тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, причем, навел пример на успехе своей команды:

– «Вспомните нашу дуэль с «Ливерпулем». Мы получили шанс забить гол в овертайме, и мы им воспользовались, благодаря чему прошли дальше. Это несправедливо – получается, у гостевой команды во втором матче есть на 30 минут больше, чтобы забить выездной гол, у англичан такого шанса не было. Нужно уравнивать шансы».

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