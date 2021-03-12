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12.03.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Африка, Дзен, Политика, Россия, Экономика, Энергетика
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Революция в Судане – результат вмешательства Запада: Шугалей


Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в рамках рабочей поездки в Африку прибыл в Судан, где вместе с командой планирует проводить социологические исследования.

На данный момент Судан прибывает в политическом и экономическом кризисе. Здесь жители вынуждены голодать и постоянно бороться за свою жизнь. Как заявил социолог Максим Шугалей в ходе конференции с суданскими экспертами, революция на территории государства – результат борьбы между несколькими группами влияния, за которыми стоят западные государства.

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«Сейчас, эти страны, опираясь на своих лоббистов и международные организации, пытаются повернуть политическую ситуацию в нужную для себя сторону», – пояснил Шугалей.

Похожая ситуация произошла в Ливии, где посредством вмешательства США, Франции и других государств была организована гражданская война. Однако там  ключевым фактором эскалации гражданской войны  был раскол в рядах армии, которая в итоге развалилась на вооруженные группы. В Судане же, как отмечает Максим Шугалей, военные и гражданские достигли определённых договоренностей.

«Здесь в Судане, я вижу, что  военные достигли консенсуса с гражданскими, все они ориентированы на сохранение стабильности в стране во время переходного процесса. Была найдена форма совместного правления и утвержден переходный период для перестройки всей системы государственного управления», – рассказал глава ФЗНЦ.

Последние социологические опросы в Судане показывают, что жители начинают разочаровываться в последствиях революции, потому как не видят позитивных изменений. Тем не менее, нужно дождаться окончательных результатов, чтобы сделать какие-либо выводы, объяснил глава Фонда.

Стоит отметить, что Россия – одна из тех стран, которая поддерживает Судан вне политического контекста. Здесь на постоянной основе проводятся гуманитарные акции: в страну поставляют еду и медикаменты. В планах сотрудничество в сфере энергетики, строительство предприятий и НПЗ, а так же развитие туристической отрасли.

«Я считаю, что у российско-суданских отношений большие перспективы. Россия для Судана – это традиционный стратегический партнер с прозрачными, понятными целями и обширной технологической базой», – резюмировал Максим Шугалей.


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