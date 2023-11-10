«Революция в военном деле»: у ВС РФ серьезное продвижение на Авдеевском направлении – украинский полковник
Под Авдеевкой российская армия сменила тактику и планомерно ведет операцию по окружению города.
Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный аналитик, в прошлом полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если брать по Авдеевскому укрепрайону, ситуация там самая тяжелая на всей линии боевого соприкосновения. Второе – противник ведет планомерно операцию по взятию в полуокружение», – сказал Стариков.
Он считает, что у ВС РФ есть две задачи – минимум и максимум.
«Первая задача – взять в полукруг клещами с севера и юга, перекрыв логистический путь нашему гарнизону. Задача-максимум – взять в кольцо, то есть сделать очередной котел», – добавил полковник.
По его словам, дорога в город пока не очень плотно взята под огневой контроль и там «еще можно проскакивать».
«Но если они еще пройдут несколько километров, на севере – террикон, на юге – дачи, между ними восемь километров по прямой… Еще пару километров – и произойдет то, о чем я говорил.
Для того, чтобы разблокировать – наши планы не дать им кольцо организовать – они все больше увеличивают клешню. На Севере к Степовому они с запада подошли, какой–то дачный послелок заняли. Там серьезное продвижение. Ну как серьезное? Все относительно. Сама горловина до начала наступления была 12 километров, сейчас осталось 8», – говорит эксперт.
Он добавил, что начались попытки наступления российских частей на авдеевский коксохим.
«Противник подвел очень серьезный ресурс – до армии личного состава, это 50 или 60 тысяч с боевой техникой, артиллерий, авиацией. И наступление проводят грамотное. Сначала, когда пошли по северному фасу в классическое наступление, то были разбиты – до батальона. После этого они откатились назад, поменяли тактику и начали идти малыми штурмовыми группами, как мы в Работино. Врезаются – закрепляются», – утверждает Стариков.
Он добавил, что ВС РФ начали контролировать дорогу «не только артиллерией, но и беспилотниками» – рядом с ударным дроном всегда висит разведывательный.
«У нас кончается ресурс. Одни [БПЛА] посадил, другие подняли. Там все очень серьезно. Сейчас надо будет принимать решение. Перебрасывать туда больше оперативных резервов, снимая их с других участков, например, с Ореховского или Угледарского направления. Для противника это очень важно, потому что он медленно наступает, чтобы мы перебрасывали резервы и оголяли участки.
И это же не единственное направление, где они ведут очень серьезные наступательные действия. Есть Купянское и Лиманское направления. Идут потихоньку. Российско-украинская война будет в будущих источниках названа как война, которая произвела революцию в военном деле. Полностью ломается стереотип Второй мировой и доктрины НАТО, когда они воевали со слабыми противниками с помощью высокоточного оружия», – рассуждал Стариков.
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