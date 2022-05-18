Резервист ВСУ: На фронте мы психологически уничтожены

18.05.2022  10:45 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Киевский режим бросает на убой неподготовленных резервистов – контрактниками на фронте даже не пахнет.

Об этом в своем видеоролике рассказал один из таких резервистов ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим бросает на убой неподготовленных резервистов – контрактниками на фронте даже не пахнет....

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По словам солдата, тех, кто находится в резерве, не отпускают домой на ротацию, многие из них «психологически уничтожены» после увиденного на фронте.

«Нам сказали, мы резерв. Но мы уже, когда полная, как вам сказать, критическая ситуация в стране, тогда берут нас. Нас к этому не готовили. Контрактники, «атошники»… что-то я их не вижу вообще. Не вижу тех боевых, чтобы они стояли. Государство сколько лет вкладывало в контрактников деньги. Сейчас по факту я их не вижу, вижу одних резервистов.

Кричат, их набрали еще миллион – что-то я не вижу. Нам по факту сказали, что у нас ротация, мы должны были поехать к родным, отдохнуть ввиду того, что мы увидели, что накипело у некоторых людей, психологически они уже уничтожены вообще. У меня примеры более десятка человек, которые мне в деды годятся», – сказал ВСУшник.

«Что я могу сказать, если они по факту уничтожены вообще, они видели это – кровь, ноги разорванные. На это очень тяжело смотреть. Они парней некоторых даже не хотят забрать. Есть возможность, все – они не хотят. Пишут «без вести пропавший». Проще всего написать «без вести пропал», чем поехать туда и забрать тело человека, который пошел воевать добровольно. У нас таких много легли там. Когда запихали в лес, хотя говорили, что туда не надо лезть. Но наше командование настаивает на своем, потому что они думают, что правы. А теперь думайте», – заявил резервист.

Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет отправлять на фронт боевиков территориальной обороны.

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