Резервист ВСУ: На фронте мы психологически уничтожены

Киевский режим бросает на убой неподготовленных резервистов – контрактниками на фронте даже не пахнет.

Об этом в своем видеоролике рассказал один из таких резервистов ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам солдата, тех, кто находится в резерве, не отпускают домой на ротацию, многие из них «психологически уничтожены» после увиденного на фронте.

«Нам сказали, мы резерв. Но мы уже, когда полная, как вам сказать, критическая ситуация в стране, тогда берут нас. Нас к этому не готовили. Контрактники, «атошники»… что-то я их не вижу вообще. Не вижу тех боевых, чтобы они стояли. Государство сколько лет вкладывало в контрактников деньги. Сейчас по факту я их не вижу, вижу одних резервистов.

Кричат, их набрали еще миллион – что-то я не вижу. Нам по факту сказали, что у нас ротация, мы должны были поехать к родным, отдохнуть ввиду того, что мы увидели, что накипело у некоторых людей, психологически они уже уничтожены вообще. У меня примеры более десятка человек, которые мне в деды годятся», – сказал ВСУшник.