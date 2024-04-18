Резервов у ВСУ не хватает. Линия обороны под угрозой – полковник Костенко

Россия пытается воспользоваться проблемами в украинской обороне, подобно тем, которые были у нее самой на Харьковском направлении осенью 2022-го года. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Костенко, у Украины не хватает резервов для того, чтобы создать эшелонированную оборону по всей линии фронта.

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«Из-за того, что у нас не хватает личного состава, мы часто растягиваем наши подразделения и она [оборона] не глубоко эшелонирована, как того требуют уставы. Ее легко прорывать, из-за этого приходится постоянно маневрировать, постоянно отходить, потому что действительно, в обороне ты всегда имеешь преимущество, но там должны быть четкие правила, должны быть два-три эшелона, прикрываться определенным количеством артиллерии, зенитно-ракетных комплексов, авиацией, прикрыта инженерными сооружениями», – сказал полковник.

«Тогда это стойкая оборона и ты в преимуществе. Когда же ты растягиваешь свою оборону в одну линию, как, например, под Харьковом противник – почему у нас тогда было удачное контрнаступление, которым воспользовался и Залужный, и Сырский, – потому что они видели, что противник не имеет глубоко эшелонированной обороны, у них тогда не хватало людей, были 1-й и 2-й армейский корпус. На них надавили, и они провалились, а дальше обороны не было, они начали валиться. Вот за счет этого мы воспользовались. Сейчас враг пытается также за счет этого воспользоваться, и мы постоянно бросаем резервы, которых у нас, к сожалению, не хватает», – заявил Костенко.