«Резервы бросили на Курск, чтобы не угробить их сразу в Донбассе» – секретарь оборонного комитета Рады

Если бы отправленные в наступление на Курскую область подразделения бросили на помощь группировке в Донбассе, они бы просто быстро стёрлись в боях, никак не повлияв на ситуацию, а так – рейд на Курщину «поднял украинский дух» и вернул веру в «перемогу».

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много экспертов говорят, почему мы пошли туда, а не, например, даём подкрепления на другие направления, где действительно горячо. И в тот же момент говорят, что мы должны действовать ассиметрично. Вот это – вот тот пример ассиметричных действий. Мы можем послать войска сейчас – а это по факту хорошо подготовленные резервы, если бы мы сейчас эти войска просто отправили туда, где идут тяжёлые бои, они бы по факту вели бы там симметричные действия, мы бы просто их там стирали. И, может быть, задержали бы, но мало бы что изменилось. [Рейд в Курскую область] – это пример ассиметричных действий, которые позволяют захватить определённую территорию противника, на перспективу – будем смотреть, как это будет продолжаться, оттянуть их войска как раз от тех важных направлений», – рассуждал Костенко.

Он добавил, что также данный рейд вернул украинцам веру в «перемогу».



«Плюс, что мы видели последнее время? Дискредитация армии… и моральный дух падал из-за отсутствия побед. Потому что много людей, которые не причастные к ведению боевых действий, воспринимают наши ползучие отходы (а противник нас превосходит) как такие поражения. …У нас последние победы – это Харьковская, Херсонская область, до этого были точечные. Но здесь мы с помощью этих ассиметричных действий подняли дух. Посмотрите, сейчас даже не имея информации, в информационном поле видно, как украинский дух поднимается. И это правильно», – убеждал депутат.