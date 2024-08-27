Резервы на исходе. На Курске пора переходить в оборону – экс-замначальника Генштаба ВСУ

Украине пора ускоренно переходить к обороне в Курской области – ее резервы на исходе, а помощь от союзников иссякает.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо формировать быстро и энергично, причем не только войсками, а помогать государством – организовывать там систему обороны. И эти направления, очевидные, на которых по дорогам продвигались силы обороны в Курской области, имеется в виду на Рыльск, на Льгов, на Курчатов и на Курск. Дойти до этих городов – задача сейчас нереалистичная, поскольку нет резервов. Дай бог, чтобы хватило времени перейти на этих направлениях к обороне», – сказал генерал.

« А русские уже построили свою оборону вдоль дороги, которая проходит южнее всех этих четырех городов. Если посмотреть на карту, то там уже окопы, и дальше они усиливают эту оборону. Собрав эти 25-30 тысяч, первый этап – это остановить наше продвижение. Поэтому здесь действия должны быть такие – нам надо завершить освобождение группировки Теткино и севернее – Глушково, этот район Сейма, и дальше переходить в оборону, потому что на это меньше сил, которых у нас и так нет. Ну а американцам и союзникам надо соответствующим образом оценивать ситуацию и помогать, чего они уже не делают длительное время», – заявил Романенко.