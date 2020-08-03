03.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
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Режим Джукановича довёл до абсурда репрессии против Сербской православной церкви


В столичной Подгорице арестован очередной священник Сербской православной церкви за то, что в далеком от городов и населенных пунктов месте сослужил митрополиту Черногорскому и Приморскому Амфилохию в праздник пророка Илии.

Об этом сообщает Управление полиции Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, священника Милоша Лучича подозревают в совершении уголовного преступления за «несоблюдение санитарных правил при борьбе с опасным инфекционным заболеванием».

По факту, батюшка сослужил владыке Амфилохию во время отмечаемого в минувшее воскресенье всем православным миром праздника Илии Пророка. Праздничная литургия прошла в храме святого Илии в местечке Царине.

По версии правоохранителей, в службе приняли участие 50 человек, в то время как временные санитарные нормы Министерства здравоохранения Черногории разрешают собираться в открытых местах не более 40 человекам, в закрытых – двадцати.

Поскольку литургия проходила вдали от городов и многолюдных населенных пунктов, можно предположить, что правоохранители целенаправленно отслеживали черногорского владыку.


Также отца Милоша обвиняют в нарушении 32 статьи «Закона об общественном порядке» за использование «двух флагов другого государства» и речь, по всей видимости, идет о сербских флагах.

Согласно черногорскому законодательству использование флагов других государств на территории страны запрещено и карается штрафом и административным арестом, однако в минувшем году исключение было сделано для агрессивного албанского меньшинства, которое отстояло право вывешивать свои флаги публично.

При этом сербы, составляющие более 30% населения Черногории, такого права не имеют. И это первый факт преследования за сербский флаг с начала проведения протестных литий СПЦ (с конца 2019 года) против дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания», в ходе которых этот флаг традиционно используется как символ духовного единства сербской цивилизации, частью которой является и Черногория.

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