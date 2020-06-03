«Режим Джукановича хочет сделать черногорцев католиками» – оппозиция

03.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Один из лидеров просербского и пророссийского Демократического фронта Черногории Небойша Медоевич заявил, что правящий в государстве уже почти 30 лет Мило Джуканович и его Демократическая партия социалистов (ДПС) намерены ликвидировать православие в стране.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ходе жарких дебатов в черногорском парламенте, Медоевич обвинил провластную фракцию Демократической партии социалистов в том, что она планирует сменить религиозную идентичность черногорцев.

«Вы – первая партия в Европе после падения Берлинской стены, которая хочет основать церковь, – заявил политик. – Председатель ДПС даже создает базовые элементы этой церкви. Исходя из этого, мы заключаем, что это не будет православная церковь, и что одна из целей этого плана состоит в том, чтобы черногорцы стали католиками».

Медоевич рассказал, что воспринимает намерение Джукановича, его «атеистов и коммунистов» основать церковь, как намерение устранить православие из Черногории. Также он напомнил, как в свое время черногорский диктатор выделил на предвыборную кампанию сербофобки, русофобки и ненавистницы христианства Хилари Клинтон как минимум два миллиона долларов.

Нужно оговориться, что несмотря на симпатии черногорцев к итальянцам, в целом, католическая церковь пользуется в Черногории недоброй славой: во времена экспансии папизма венецианцы разрушили и ограбили многие православные святыни черногорской земли и постоянно пытались ликвидировать черногорское православие.