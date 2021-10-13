Режим Джукановича выдал проворовавшемуся российскому чиновнику ВНЖ по поддельному украинскому паспорту

13.10.2021 20:45 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Министерство внутренних дел Черногории выдало находящемуся в розыске за крупные хищения экс-главе «Росалкогольрегулирования» Игорю Чуяну разрешение на временное проживание и работу под вымышленным именем.

Об этом сообщает Borba, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гражданин России Игорь Чуян был арестован 1 октября в Тивате вместе с олигархом Тельманом Исмаиловым и был приговорен к экстрадиции на основании ордера Интерпола, выданного Россией. При этом у него был поддельный украинский паспорт на имя Игоря Левина, который тот получил в конце 2019 года.

«Чуян, как и многие другие беглецы от правосудия, нашел убежище в Черногории, которой руководила Демократическая Партия Социалистов Мило Дждукановича, раздававшая документы лицам, в отношении которых были выданы международные ордера на арест, – сообщает издание. – За последние два десятилетия преступный режим Мило Джукановича создал рай для преступников со всех концов света, которых он представлял как стратегических инвесторов».

Borba цитирует главного редактора журнала «Русский вестник» Гулю Смагулову, которая заявляет, что Игорь Чуян появился в Черногории года три-четыре назад. В этой стране он владеет несколькими ресторанами, а также бутиком в «Порто Монтенегро» – элитной пристани для яхт. Он также был совладельцем жилого комплекса Duckley Gardens, но, по полученной им информации, нигде не был зарегистрирован в качестве собственника.

«Конечно, здесь следует принять во внимание и геополитический аспект, потому что пребывание Чуяна в Черногории совпало с вымышленным «переворотом» и антироссийской истерией, созданной Мило Джукановичем ради ускоренного членства в НАТО. Тогда все враги государства Российского стали друзьями и соратниками Мило. Особенно интересно, что к этому причастна и Украина, выдавшая Чуяну паспорт на вымышленное имя», – отмечает Borba.