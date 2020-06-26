Режим Джукановича запретил вернуться к семье черногорскому священнику Сербской церкви

26.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Дьякону СПЦ Константину Дойичу, служащему в черногорском Никшиче, не разрешили въехать в страну без объяснения причин.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отцу Константину Дойичу и его несовершеннолетнему сыну пришлось провести ночь в машине возле погранперехода Илино-Брдо в Черногории, куда его вернула местная полиция, запретив въезжать в страну. Диакон намеревается оставаться у границы до тех пор, пока ему не разрешат въезд.

Диакон Константин служит в родном храме

По словам Дойича, он был вынужден выехать из Черногории по семейным обстоятельствам. Санитарная инспекция пропустила его, велев по приезду домой определиться, что он выберет – карантин или самоизоляцию (это правило распространяется на всех въезжающих из-за рубежа). Однако затем в дело вмешалась полиция.

«Они открыто сказали мне, что могут толковать нормы так, как им хочется, и что им не нужно их уважать, – рассказал об инциденте диакон из Никшича. – Их командир Марко Васильевич специально приехал для того, чтобы выписать мне решение о запрете на въезд. Но мой дом, алтарь и церковь там, мое место там! У меня нет другого дома, алтаря и церкви!».

Отец Константину Дойич не имеет гражданства Черногории, но уже который год живет в черногорском Никшиче, служит в одной из местных церквей, там его ждут жена и еще двое несовершеннолетних детей.

диакон Константин Дойич с сыном у границы

Согласно новым мерам Национального координационного органа (NKT) по борьбе с инфекционными болезнями Черногории, действующими с 21 июня текущего года, иностранцы, живущие или работающие в Черногории, могут въезжать в эту страну, пройдя карантин или самоизоляцию.

Произошедший инцидент показывает, что эти меры черногорская диктатура применяет ко всем, кроме служителей Сербской православной церкви.