Режим Косово продолжает формирование своей армии при поддержке НАТО

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В сербском автономном крае Косово и Метохия албанские сепаратисты, которые при поддержке Запада в одностороннем провозгласили «Республику Косово», продолжают формирование собственной армии, хотя это прямо запрещено СБ ООН.

Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В статье «Армия, которую нельзя так называть» газета отметила, что без лишней огласки американский контингент, базирующийся на базе Bondsteel, военнослужащие Бундесвера и большинства стран НАТО помогают властям в Приштине сформировать полноценную армию, которая формально называется «Косовские силы безопасности».

Процесс идёт несмотря на то, что такие действия противоречат Резолюции СБ ООН 1244 (1999 г.), по которой Косово и Метохия является частью Сербии, и Всеобъемлющему плану Ахтисаари о статусе Косово (2007 г.)

Причина, по которой НАТО скрывает свое участие в создании косовской армии, по мнению газеты, кроется в том, что, согласно плану Ахтисаари так называемая «Республика Косово» должна иметь не армию, а «мультиэтнические силы безопасности» с максимальной численностью до 2500 человек, которые могут быть задействованы в случае стихийных бедствий.

Стоит отметить, что «Косовские силы безопасности» были созданы в 2009 году на основе подразделений террористической организации «Армия освобождения Косово». В 2018 году из этого вооружённого формирования были изгнаны все сербы.

По оценке FAZ, «Бундесвер играет ведущую роль» в процессе создания «армии Республики Косово».

«В 2018 году немецкие военные развернули в Косово более 40 вездеходов типа Wolf, включая мастерские по их обслуживанию, как «зримое выражение прекрасных отношений между Бундесвером и Косовскими силами безопасности». За десять лет формирование частей должно быть завершено. В то же время на неофициальных переговорах в Берлине не оспаривается, что по замыслу Ахтисаари, в Косово фактически не должно быть армии. «Поэтому мы об этом не говорим», – рассуждают в НАТО о своей роли в строительстве косовской армии.

В Приштине газете подтвердили, что Бундесвер проводит обучение логистике, разминированию и действиям военной полиции. Немецкий бригадный генерал консультирует косовских албанцев в процессе формирования министерства обороны.

«В других армиях-членах НАТО косовские офицеры также являются частыми посетителями курсов и учений. В 2021 году более 300 военнослужащих косовских подразделений участвовали в крупных маневрах «Defender Europe 21», которые прошли под координацией США. В построении косовской армии наряду с американцами и немцами выделяются Великобритания и Турция», – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 18 октября на заседании СБ ООН, посвящённом косовской проблеме, представители Сербии и России назвали происходящее в Косово и Метохии «этнической чисткой сербов».