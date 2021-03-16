Режим Лукашенко злостно игнорирует российский Крым

16.03.2021, Минск, Артем Агафонов

Новости Украины

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, по которому полуостров воссоединился с Россией. Украинским он не был ни ментально, ни по языку, и к этому воссоединению крымчане стремились еще с начала 90-х. Даже похожий референдум планировался, но провести его тогда не дали.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, государственность лежала в руинах, на дорогах стояли блок-посты с бандитствующими неонацистами, а законы не действовали. Именно в этих условиях, когда существование в составе агонизирующего государства стало по-настоящему опасным, жители Крыма проголосовали за воссоединение. Желающих остаться частью Украины почти не нашлось.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Что тогда на это сказал официальный Минск? За 4 дня до референдума, выступая перед членами белорусского Совбеза Лукашенко сказал, что позиция белорусских властей по отношению к событиям в Украине остается неизменной: Белоруссия выступает за территориальную целостность Украины.

Через неделю после голосования позиция изменилась. «Украина должна оставаться единой, неделимой и целостной, но Крым де-факто сегодня — часть России», – заявил белорусский президент, общаясь с журналистами на избирательном участке в день выборов в местные советы. Вот так, с этим «де-факто» семь лет и живем.

Во времена, когда отношения между «братьями» по Союзному государству становились особенно напряженными, из его уст звучали совсем уж странные для союзника России вещи. Буквально за несколько дней до выборов 9 августа 2020 года, в интервью «агенту СБУ» Гордону Лукашенко обвинял Украину в бестолковом отношении к Крыму. «Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать! Да там бы уже полегли тысячи человек!», – грозился «Бацька».

После выборов все поменялось. Отношения с Украиной заметно охладели. Из Киева все настойчивее доносятся голоса с требованиями ввести против Беларуси санкции, Украина сознательно создает проблемы для белорусского бизнеса. Не изменилась только позиция по Крыму. Несмотря на то, что Россия и лично Владимир Путин, неся репутационные потери, спасли белорусского правителя от бесславного конца прошлым летом, признавать в полном объеме территориальную целостность партнера по Союзному государству Лукашенко не торопится.

Крымчане так и не дождались от Лукашенко поздравлений с седьмой годовщиной воссоединения с Россией. Более того, белорусский официоз вообще напрочь проигнорировал эту дату. Ни один из заметных чиновников, ни одно государственное издание вообще никак не прокомментировали годовщину. Сайт главной государственной газеты «СБ. Беларусь сегодня» вместо новости про Крым предпочел дать две новости из жизни британской королевской семьи. Хвори и приключения тамошних принцев оказались для нее важнее.

В Крым из Белоруссии не летят самолеты, а поезд Минск – Симферополь отменен по требованию «Укрзализницы» и теперь едет только до Запорожья. Белорусские госпредприятия, да и крупный частный бизнес, тоже избегают вести дела с Крымом.

Тема Крыма неудобная и почти табуированная для белорусских чиновников и людей, близких к власти. В лучшем случае они повторяют лукашенковские слова про «де-факто», но ни один из них ни разу не высказался в поддержку воссоединения Крыма с Россией.

Из политических партий российский Крым признала только Республиканская партия труда и справедливости, которую сейчас изнутри добивают «ябатьки» и псевдооппозиционный «Союз», активно создающийся для того, чтобы направить пророссийский электорат в безопасное для власти Лукашенко стойло.

Из заметных персонажей в январе за признание Крыма высказался провластный политолог Алексей Дзермант, но и он лишь упомянул такую возможность, как месть за очередной антибелорусский выпад украинцев.

Свою позицию по Крыму белорусские власти любят объяснять большим товарооборотом между двумя странами и тяжелыми последствиями для Беларуси от разрыва экономических связей с Украиной.

Уверяю, последствия будут минимальными. Максимум – отожмут украинский бизнес у кого-нибудь из белорусских придворных олигархов, поскачут чубатые «небратья» перед белорусским посольством, а Лукашенко с Макеем разместят на «Миротворце». Украина сейчас и с Россией спокойно торгует, несмотря на разговоры о «гибридной войне», чего уж говорить о Белоруссии.

Состояние украинской экономики сейчас не лучше, чем состояние белорусской, поэтому реакцию на признание Крыма Украина может себе позволить исключительно эмоциональную, которую можно не принимать в расчет. Уверен, белорусское руководство это понимает и реальная причина не экономическая, а политическая. И имя ей – многовекторность.