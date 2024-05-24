Режим Майи Санду исключил упоминание Гагаузии из официальных релизов

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«Санду подменяет собой закон» – так прокомментировал Илан Шор, депутат парламента Молдовы и лидер избирательного блока «Победа», куда входит башкан Гагаузии Евгения Гуцул, ее недопущение на заседание Регионального совета по развитию Гагаузской автономии.

Кроме того, Шор отметил, что заседания данного совета обычно проходили в Комрате – столице автономии, но на этот раз его перенесли в Кишинёв.

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«Евроинтеграторы делают вид, что у автономии нет законно избранной власти. И в целом забыли о существовании закона. Хорошо, что не забывают делать селфи – у суда будет свидетельство фотографа [министра инфраструктуры и регионального развития] Спыну, что это собрание действительно прошло без башкана», – отметил Илан Шор в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что башкан имеет право не просто присутствовать на всех заседаниях по региону, но и возглавлять их, и пообещал опротестовать итоги этого «псевдозаседания», о легитимности которого «даже смешно говорить».

«Охранник предложил Евгении «посидеть на стульчике». Когда мы избавим Молдову от Санду, то тоже предложим ей «посидеть на стульчике» — в камере. Найдем стульчик и для Спыну. Только такой путь для диктатора и его приспешников, пытающихся подменить своим мнением закон», – заключил Илан Шор.

Согласно сообщению агентства “Moldpres”, министр Андрей Спыну в ходе заседания заявил, что на проекты регионального развития («Европейское село») в Комратском, Чадыр-Лунгском и Вулканештском районах (команда Санду сознательно избегает употребления слова «Гагаузия») было выделено более 190 миллионов леев, и пообещал «поддерживать проекты в интересах жителей сел и городов региона».

Председателем Регионального совета был избран мэр города Комрат Сергей Анастасов, его заместитель – мэр города Вулканешты Николай Посмак. Последний был избран при поддержке Партии социалистов. Это может оказать им дурную услугу и навлечь на них клеймо коллаборационистов и приспешников режима Санду.