Режим Молдовы принял документ «против геноцида» в день уничтожения Израилем больницы в Газе
Кабинет министров Республики Молдова утвердил проект, предусматривающий механизм применения международных санкций.
Об этом сообщает rupor.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С сегодняшнего дня у нас есть четкий и эффективный механизм применения ограничительных мер. Активы тех, кто находится под международными санкциями, к которым присоединилась Республика Молдова, будут немедленно конфискованы и, возможно, в интересах соответствующих сторон», – заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
Согласно проекту, санкциям будут подлежать государства, правительства, физические или юридические лица и организации, совершившие геноцид, преступления против человечности, против мира и безопасности человечества, военные преступления, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, казни, убийства, похищения людей, произвольные аресты или задержания, а также другие серьезные нарушения и злоупотребления.
Международные ограничительные меры могут применяться на территории Республики Молдова как в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также лиц без гражданства, так и в отношении молдавских граждан и юридических лиц из нашей страны, если выяснится, что они уклоняются от уголовного преследования.
Кроме того, ограничения будут действовать также в отношении лиц, которые получали вознаграждение или вели совместный бизнес с теми, кто находится под санкциями.
Понятно, что все эти санкционные меры предназначены для России, её руководства, её граждан и её союзников. Ненависть руководства Молдовы к России и всему русскому в последнее время откровенно зашкаливает. Президент Майя Санду и другие первые лица Молдовы активно озвучивали фейк про «резню в Буче, устроенную российскими военнослужащими». Кроме иого, молдавское руководство намерено привлечь как можно больше государств к санкциям против оппозиционных политиков, таких как Илан Шор, вынужденно находящийся в Израиле.
Вопрос, однако, в том, готова ли Молдова присоединиться к санкциям в отношении самого Израиля, осуществляющего политику геноцида и этнических чисток в отношении палестинцев, живущих в секторе Газа, включая удары по больницам и жилым домам. Ах да, это ведь другое…
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