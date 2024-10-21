Режим Молдовы угодил в собственную ловушку

Выборы и референдум в Молдове стали драматическим финалом противостояния западных центров влияния на эту страну.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов.

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«Ну, я бы сказал, что это же типичная такая технологическая уловка ради привлечения внимания, поднятия явки, естественно, и поднятия самого результата для Санду. У нее же довольно высокий антирейтинг, под 70%, при рейтинге 30% плюс-минус. Эта технология сыграла с ней злую шутку. Были же предложения настойчивые от ее кураторов в Госдепе США, Дерека Хогана, бывшего посла, ее политического отца, а теперь он ушел на повышение, вернуть президентские выборы обратно в парламент. Напомню: в Молдавии парламентская республика, а в 16-м году под давлением протестов тогдашний хозяин страны Плахотнюк, решением подчиненного ему Конституционного суда, вернул прямые выборы. А Конституцию никто не менял», – сказал эксперт.

По его словам, сегодня вернуть выборы в парламент никакой проблемы не было, но так как технологи Санду уже запустили историю с референдумом, то отменять его уже было не с руки.

«И они попали в собственную ловушку, и вчерашнее голосование – пожалуйста. У меня вообще впечатление, что там серьезная контра между курирующими центрами. С одной стороны – Госдеп США давит, а с другой стороны, Еврокомиссия. И у них разные взгляды на вещи, связанные с выборами. Скажем, в сценарии американцев во втором туре, Санду побеждает, с результатом плюс-минус 60 того, кто поедет на второй тур. А, соответственно, европейцы, наоборот, предлагали продавить все в первом туре за счет этого референдума. Технологически они не только в Молдавии, но и в европейских медиа, везде поставили знак равенства между голосованием за Санду и референдумом, и стали тоже здесь заложниками. Эта драматическая борьба в курирующих центрах вчера была видна, когда падал, появлялись экзитполы, где у Санду 46%, типа не хватает чуть-чуть до победы в первом туре. В итоге мы видим результат. Важно подчеркнуть еще, что во второй тур выборов президента Молдовы прошли два гражданина Румынии – это весьма симптоматично для сегодняшней молдавской государственности», – отметил Мартынов.