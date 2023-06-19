«Режим психопатов». В Молдове запрещена наиболее активная оппозиционная партия

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Конституционный суд Республики Молдова вынес вердикт о запрете деятельности партии «Шор». Молдова стала второй страной вслед за Украиной, где власти запрещают деятельность оппозиционных политических сил, за которые избиратели отдали свои голоса на выборах.

Согласно решению КС Молдовы, партия «Шор» исключается из регистра политформирований и считается распущенной. Депутаты парламента и местных органов власти, избранные от партии «Шор», сохранят свои мандаты, но только в качестве независимых депутатов. Им на протяжении всего мандата будет запрещено присоединяться к другим партиям.

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Мандат Евгении Гуцул, избранной башканом Гагаузии от партии «Шор», также может быть признан только в качестве независимого кандидата. При этом аннулируются списки всех дополнительных кандидатов от партии «Шор» в парламент и местные советы.

Президент Майя Санду поспешила одобрить вердикт Конституционного суда.

«Общество ждало этого решения, потому что молдаване ценят демократию и хотят жить в правовом, демократическом государстве, где преступные организации не допущены к захвату власти», – говорится в тексте, опубликованном на её странице в соцсети.

По словам Санду, партия «Шор», «созданная посредством коррупции и с целью коррупции, представляет опасность для конституционного строя и безопасности государства».

Не сдержал своего восторга и спикер парламента Игорь Гросу, сделавший русофобию своей профессией. Он назвал запрет партии «Шор» «важной победой демократии в этой стране, которая в течение многих лет подвергалась глумлению со стороны этой преступной организации, находящейся на службе у Кремля».

Лидер партии Илан Шор, находящийся в вынужденной эмиграции, не стеснялся в выражениях:

«Режим психопатов, возглавляемый главной психопаткой Майей Санду, одолеваемой детскими фрустрациями и травмами своей юности, мстит сотням тысяч людей в Республике Молдова, которые видят в Партии «Шор» надежду на изменение ситуации к лучшему в нашей стране. Режим Санду наказал не меня как председателя партии «Шор», не депутатов от партии, не примаров, районных, муниципальных и местных советников. Обезумевшая Санду наказала сотни тысяч людей, которые поддерживают нас и пользуются нашими прекрасными проектами».

Политик и бизнесмен пообещал найти юридические формы, чтобы продолжить партийные проекты.

«В отличие от придурков режима, мы работаем для того, чтобы сделать жизнь граждан Республики Молдова лучше», – заявил Илан Шор.

«Это будет первое решение, Конституционного суда, которое будет аннулировано Европейским судом по правам человека», – заявил адвокат партии «Шор» Аурелиу Коленко.

По его словам, «партия потребует привлечь к ответственности всех судей, которые приняли это преступное решение, за исключением тех, кто проголосовал против».

Один из лидеров партии Марина Таубер, находящаяся под домашним арестом, выступила перед многочисленными сторонниками партии, пришедшими к зданию Конституционного суда:

«Стыд и позор тому, что произошло в этом здании».

По словам Таубер, с сегодняшнего дня для политформирования начинается новая история.

«Мы продолжим бороться за демократию, за юстицию в нашей стране и за ваши права. Партия «Шор» будет жить!», – заявила Таубер.

Возмущение вердиктом Конституционного суда высказали и другие оппозиционные политики, являющиеся оппонентами партии «Шор». Экс-президент страны Игорь Додон написал на своей странице в Телеграм:

«Майя Санду и её партия напрасно радуются запрету партии «Шор». История возьмёт реванш. Их власть сегодня официально стала тоталитарной, уничтожающей оппозиционные силы. Это становится очевидным для всё большего числа людей. И отныне их судьбу легко предсказать – эта партия станет жертвой собственного прецедента. Тот, кто убивает демократию, будет удалён с политической сцены».

«Конституционный суд поставил вне закона не партию «Шор», а партию «Действие и солидарность» – сборище безграмотных преступников» – написал на своей странице в соцсети экс-премьер-министр Молдовы Ион Кику.

По его мнению, партия Майи Санду – следующая на очереди на запрет её деятельности.

Партия социалистов, руководство которой Додон возглавляет, опубликовала резкое заявление, осуждающее решение Конституционного суда.

«То, что мы увидели в Конституционном суде, является фарсом с правовой точки зрения. Прискорбно, что роль «киллеров» демократии и правового государства вновь исполнили члены КС, которые не извлекли уроков из печального опыта своих предшественников времён Плахотнюка», – говорится в заявлении.

ПСРМ обратилась с призывом ко всем гражданам и политическим силам страны «объединиться в защиту демократии, правового государства, верховенства закона и торжества политического плюрализма».

На диктаторский беспредел кишинёвского режима последовала реакция из Москвы.

«Демократия прогрессирует. Что дальше? Румынская королева всея Молдовы?», – прокомментировала новость о запрете партии «Шор» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Майя Санду попытается записать запрет наиболее активной оппозиционной партии в свой актив, однако эта её победа будет пирровой. Электорат партии «Шор» никуда не делся. Люди, голосовавшие за это политформирование и участвовавшие в митингах партии, будут ещё сильнее ненавидеть правящую группировку и её заграничных кураторов.

Сегодня в Кишинёв съезжаются фермеры на своих тракторах, протестующие против политики властей страны, в частности против приобретения украинского зерна «с целью поддержки Украины». Эти протесты будут только нарастать. А представители запрещённой ныне политической силы, чей рейтинг резко возрос, будут участвовать в предстоящих местных и парламентских выборах по спискам любой из других политических партий.