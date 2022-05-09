«Режим Путина только укрепился после начала спецоперации» – украинский политолог

09.05.2022  17:45 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Денацификация, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После начала российской спецоперации по денацификации Украины президент РФ Владимир Путин только укрепил свои позиции в обществе.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После начала российской спецоперации по денацификации Украины президент РФ Владимир Путин только укрепил свои...

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«Русским необходимо было продемонстрировать, что они остаются сверхдержавой, показать миру, что у них есть военная мощь. Если есть военная мощь, то есть социальная, экономическая. Была потребность укрепления внутреннего режима Путина. Ему нужно было показать, что он держит все силовые весы, держит у себя в руках и способен проводить такие операции», – сказал украинский эксперт.

В то же время он признал, что Путин заручился мощной поддержкой среди населения.

«Да, режим Путина укрепился. Мы видим это по исследованиям, это касается и исследований, которые проводятся в самой России и по непрямым данным из международных исследовательских организаций. Режим Путина сейчас достиг достаточно мощной поддержки. Уровень его поддержки сейчас выше, чем до начала специальной операции. Вследствие пандемии и экономического спада, тогда к Путину относились намного более прохладно», – добавил Мироненко.

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