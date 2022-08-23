«Режим рухнет через месяц»: В Госдуме предлагают немедленно накрыть всю Украину «ядерным зонтиком»

Новости Украины

Спецоперация должна продолжаться не только вплоть до зачистки Украины от бандеровцев, а до момента восстановления границ СССР. Доказательством того является убийство Дарьи Дугиной – конфликт идет в сторону эскалации.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это новый этап эскалации, она будет нарастать. Наш прогноз – все будет дальше и дальше. Мы вообще исходим из того, что Владимир Путин, конечно, гений, – он запустил объективный процесс, который даже он не может остановить. И этот процесс является процессом восстановления Отечества. А процесс восстановления Отечества в параметрах Второй Мировой войны – эту логику надо понять… То есть, эскалация приведет к мобилизации, мобилизация приведет к победе в границах 45-го года. В других границах не получится остановиться», – заявил Федоров.

По его словам, восстановление границы Советского Союза на момент 1945-го года соответствует международному праву.

«Основополагающее международное право – это именно границы 45-го года. Все их принимают, все их уважают. Наши границы 45-го года включают Украину. Соответственно, на базе этого правового инструмента необходимо объявить о восстановлении своей территории – судом или другим путем политическим, после чего накрыть эту территорию ядерным зонтиком. Все, никаких поставок не будет. Ни оружия, а без оружия и беспилотников никто ни Севастополь бомбить не будет, ни вообще вести военные действия. Украинский режим рухнет через месяц после прекращения американских поставок… Мы – правопреемники Советского Союза по Конституции. А это значит, отвечаем за все обязательства, в том числе по итогам Второй мировой войны. Мы и есть Советский Союз по Конституции России… Все, Путин – это президент СССР, Госдума – это парламент Советского Союза одновременно. Пожалуйста, восстанавливайте итоги Второй мировой войны», – заявил Федоров.

Он призвал действовать быстро:

«Ядерная война американцам не нужна, потому что ядерная война – это против них… Поэтому их задача – так балансировать систему конфликта, чтобы не переходить к ядерной войне, но при этом максимально под нее поджиматься. Отсюда эта технология «вареной лягушки» – все время поднимают градус, расширяют зону, тестируют. Сейчас тестируют Севастополь, тестируют Крымский мост. Если ничего у нас не произойдет, значит, это тестирование перейдет в более активную фазу. Тестируют террористическими актами в Москве. Ничего не произойдет, а мы знаем, что ничего не произойдет, в силу пункта номер один, перейдут к следующей эскалации. У них впереди, на их взгляд, несколько лет. Так что это поднимание планки они будут запускать несколько лет. Здесь, чем быстрее мы поймем, что надо решить проблему суверенитета, о которой говорит Путин, тем меньше будет жертв, которые мы вынуждены будем для этого принести», – считает депутат.

Для возвращения той или иной исторической территории России не нужно проводить референдум, уnочнил присутствующий в студии завкафедрой военно-политической работы Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова Александр Рябцев.

«Почему мы думаем, что нам нужно признание кого-то. Мы члены ООН, как Россия, и включение в наш состав территорий – нет такого в ООН, что это как-то наказывается. Мы должны, прежде всего, выстраивать по Конституции Российской Федерации, а не по международному праву, потому что по нашей Конституции, если эти территории войдут, там есть одна глава, где добавится автоматически новый субъект, и количество субъектов – вот и все», – заявил Рябцев.