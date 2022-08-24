Режим Санду дождался от Газпрома отсрочки и отключил Вечный огонь

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Молдавские власти не стали сегодня, в день освобождения Молдовы от фашистских захватчиков, зажигать Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм», который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, павших на берегах Днестра в кровопролитных боях в 1944 году.

Подача газа к Вечному огню всегда осуществлялась по заявке минобороны Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Раньше огонь горел постоянно. Затем зажигался по праздникам. Сегодня руководство Молдовы даже поздравило жителей страны с 78-ой годовщиной Ясско-Кишиневской операции.

«Судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня Освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев. Спасибо что в Кишиневе не погасили, а то мы знаем, вы умеете!», – написал в своем ТГ-канале председатель молдавского объединения «Победа» Алексей Петрович.

В Кишиневе цветы к мемориалу «Вечность» возложили только активисты оппозиционных партий.

«Руководство страны распорядилось отключить подачу газа «в целях экономии». И это после того как «Газпром» буквально на днях пошёл навстречу молдавским властям и согласился дать им отсрочку на оплату топлива. Более того, ни президент, ни премьер-министр, ни спикер парламента сегодня даже не вспомнили о годовщине освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Нужно как можно скорее отправить эту беспамятную власть на свалку истории», – написал бывший президент Молдовы Игорь Додон, находящийся под домашним арестом.