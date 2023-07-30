Режим Санду ещё сильнее усложняет жизнь россиянам в Приднестровье

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Консульский отдел посольства Российской Федерации в Республике Молдова с 5 августа 2023 года прекращает приём посетителей. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Молдове. Соответствующая информация указана на сайте посольства. Сообщается, что приём прекращается «по техническим причинам».

Таким образом, русофобский режим Майи Санду, сократив число российских дипломатов, работающих в Молдове, до 10 человек, а технических работников до 15 человек, добился своей цели. Более 220 тысяч российских граждан, проживающих в Приднестровье, на долгое время останутся без дипломатического обслуживания.

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Тем российским гражданам, у кого просрочены загранпаспорта, чтобы пересечь границу, придётся принимать гражданство Молдовы и получать молдавский загранпаспорт. Иными словами, режим Санду идёт по пути принудительного приёма жителей Приднестровья в гражданство Молдовы.

Вопрос в том, как на это следует реагировать России. Вполне возможно, что Молдова получит статус недружественного государства со всеми сопутствующими последствиями. При этом большой ошибкой будет наносить удар по молдавским гражданам, находящимся либо проживающим на территории России. Люди, сознательно выбравшие Россию своим местом проживания, многие из которых жители Приднестровья, Гагаузии и других дружественных России регионов Молдовы, не должны нести ответственность за русофобскую банду, обманным путём получившую власть над Молдовой.

Иное дело – ряд представителей молдавской диаспоры в России, которые активно агитировали своих сограждан голосовать за Майю Санду и партию «Действие и солидарность» на прошедших президентских и парламентских выборах. Эти люди, которые вели, а возможно, продолжают вести подрывную деятельность на территории Российской Федерации, достаточно известны, и установить их пребывание и род деятельности – задача компетентных органов.