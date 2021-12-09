Режим Санду готовит повторное изгнание российского ТВ из Молдовы

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Молдавские власти намерены бороться «с пропагандой и дезинформацией, исходящей из Российской Федерации». Для этого Кишинев получит поддержку Брюсселя, который предоставит методику.

Об этом спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил в эфире одного из национальных телеканалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас два вида пропаганды, я это всякий раз говорю: импортная, она, к сожалению, идет из России. Да, мы должны это признать. И мы знаем, что они знают и согласны с нами, даже если они публично не признают тех, кто это делает. И у нас есть пропаганда – местный продукт, отечественные передачи, местное телевидение», – сказал Гроссу.

Ранее о недопустимости «пропаганды со стороны России и других государств» заявила президент Молдовы Майя Санду. По ее словам, этим займется новый состав Совета по телевидению и радиовещанию.

В середине октября председатель профильной парламентской комиссии Лилиана Николаеску-Онофрей, представляющая президентскую партию «Действие и солидарность», направила письмо Совету по аудиовизуалу, в котором потребовала проведения проверки трех телеканалов: Moldova 1, NTV и Primul în Moldova. Последние два показывают российские программы и новости. В самих телеканалах назвали это атакой на независимые СМИ и граждан, которых таким образом власти хотят ограничить в доступе к объективной и правдивой информации.

«Действие и солидарность» разрабатывает законопроект о запрете на размещение рекламы на российских телеканалах, ретранслируемых в Молдове.

С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под это ограничение попали российские телеканалы.

В том же году координационный совет по телевидению и радио РМ оштрафовал телеканал «РТР-Молдова» за трансляцию парада Победы в Москве 9 мая на 85 тыс. леев (около $5 тыс.).

В конце декабря 2020 года парламентское большинство прошлого созыва, сформированное Партией социалистов, успело принять законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг. В результате в медийное пространство республики смогли вернуться российские телепрограммы, в том числе и новостные.