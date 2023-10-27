Режим Санду готовит провокации на границе с Приднестровьем в ходе местных выборов в Молдове

Александр Белоцерковский .  
27.10.2023 17:25
  (Мск) , Тирасполь
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия


Представители Приднестровья призвали Кишинев обратить внимание на вероятность инцидентов в разделительной зоне по Днестру в ходе всеобщих выборов в местные органы власти в Молдове 5 ноября.

С таким заявлением выступила делегация непризнанной республики в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители Приднестровья призвали Кишинев обратить внимание на вероятность инцидентов в разделительной зоне по Днестру...

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«В предполагаемом порядке проведения этих [избирательных] мероприятий усматриваются намерения представителей Молдовы, ответственных за выборную кампанию, спровоцировать конфликтные ситуации в зоне ответственности Совместных миротворческих сил. Они грозят возникновением напряженности с Приднестровьем», – говорится в заявлении.

Там напомнили, что в прошлом конфликты возникали из-за размещения избирательных участков в населенных пунктах, находящихся под юрисдикцией Приднестровья, в частности в Дубоссарском районе.

Речь, в частности, идёт о микрорайоне Коржево в приднестровском райцентре Дубоссары, которые Молдова считает отдельным селом в составе «Дубоссарского района» Молдовы, в который входят ряд населённых пунктов под молдавским контролем на правом и левом берегах Днестра.

Под контролем властей Молдовы в микрорайоне Коржево находится только дом престарелых, где также размещается лицей имени Михая Еминеску, ведущий обучение по молдавской учебной программе (там язык именуется румынским, а в качестве главного исторического предмета преподаётся «история румын»). В том же здании расположена примария (местная администрация) «села Коржова».

В Тирасполе считают, что проведение местных выборов властями Молдовы на территории микрорайона Коржево можно расценивать как «опасную провокацию».

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