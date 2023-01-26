Режим Санду готовит снос всех советских памятников в Молдове

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Молдавские власти хотят снести все советские памятники. Начать решили с конного монумента герою Гражданской войны Григорию Котовскому в центре Кишинева.

Об этом заявила в эфире местного телеканала депутат от правящей партии Дойна Герман, ранее отличившаяся скандированием в парламенте националистических кричалок «Слава Украине» и «Живее Беларусь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть должна усердно вести пропагандистскую работу с жителями тех молдавских городов и сёл, где еще сохранились советские памятники. А заодно внушать людям, что стране во всем помогает только Евросоюз», – сказала Герман.

По ее мнению, именно наличие советских памятников мешает стране двигаться в ЕС.

Инициатива вызвала горячий протест в Гагаузии. Депутат Народного собрания автономии Виктор Петров считает, что снос памятников – это уничтожение истории страны.

«Правящая партия не имеет права заменять собой государство. Она служит народу и государству, а не подменяет их», – заявил Петров.

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«Им не нравятся памятники советского прошлого, хотя без угрызения совести они заседают в парламенте, правительстве, других административных зданиях, что были построены в советский период. Примечательно, что дорвавшиеся у нас до власти проходимцы от политики уже тридцать лет не могут разрушить и разворовать это наследие», – сказал Додон в интервью ТАСС.

«Следуя их логике, этих малограмотных, нужно снести также все, что связано с СССР, Российской и Османской империями. Барышни не в курсе, что тогда останемся с парой частных жилых домов, Театром Еминеску (кстати, внутреннее советское убранство надо тоже уничтожить тогда) и стадионом “Динамо”. Фсё. Ах да, и в сёлах тоже просьба разрушить все советское», – развила эту мысль молдавский тележурналист Елена Пахомова в своем ТГ-канале.

Успокаивает то, что смелые инициативы прозападных политиков в Молдове исчезают так же легко, как и возникают. Так, в октябре в молдавском интернете появилась петиция за переименование Московского проспекта в Кишиневе в Киевский. Сильнее всех за это ратовал тогда еще депутат парламента, позже назначенный министром экономики Думитру Алайба.

«Многовековое влияние России на Молдову достигло своего пика. По решению Кишиневского муниципального совета предлагается изменить название на Бд.Кишинэу. Это важный символический шаг, который покажет, что Молдова действительно обретает суверенитет и идет по пути собственных решений. Более того, не Москва будет решать судьбу Молдавии, а Кишинев», – заявлял он тогда.

Однако переименование до сих пор не случилось. Парадокс в том, что Киевская улица существовала в центре молдавской столицы с 1818 года. Правда, названа она была не в честь «матери городов русских», а в честь Киевского полка Русской императорской армии, который разбил на этом месте свой бивак. Во время Румынской оккупации улице присвоили имя короля Фердинанда 1, в период роста националистических настроений в 90-х годах прошлого века она стала называться «Имени 31 августа 1989 года» – день перевода молдавского языка на латиницу.

«Кишинев полон символов. Например, улица Киевская находится рядом с Московским проспектом, и две эти магистрали практически плавно перетекают одна в другую. А разделяет их американский «МакДональдс», – иронизировала в американской соцсети журналист Светлана Деревщикова.

Безумные инициативы сторонников президента Майи Санду пугают молдаван тем, что слишком напоминают недавние события на Украине.

«Никто не обратил внимание, что демонтаж памятников, связанных с советским периодом и борьбой с германским нацизмом и румынским фашизмом является четкой «красной линией» для Российской Федерации, показывающей, что данная страна остро нуждается в денацификации», – написал журналист Илья Киселев.