Режим Санду ликвидирует Молдавскую митрополию РПЦ и отдаст храмы румынам

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После внесения правительством Украины в Верховную раду законопроекта о запрете Украинской Православной церкви заметно оживилась Румыния.

Румынское телевидение сейчас всячески продвигает героя Украины, наместника Вознесенского Банченского монастыря УПЦ в Черновицкой области митрополита Лонгина (Михаила Жара). Телеканал Antena3 показал его большое интервью о бесчинствах украинских спецслужб.

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«Они уничтожают нас, но мы просто должны выстоять за Христа и за веру. Украинские спецслужбы вошли ночью в Черновицкую митрополию с автоматами, они поставили священнослужителей к стене, они разбили окна. Они заходили в женские монастыри, сбивали монахинь с ног, давили каблуками на головы», – рассказал владыка Лонгин.

Ранее румынский политик экс-депутат Желу Вишан публично обвинил президента Украины в отравлении Лонгина. При этом он назвал Владимира Зеленского «вонючкой и ничтожеством».

В Румынии владыку Лонгина считают этническим румыном, близким к закарпатской румынской диаспоре Украины. Он владеет румынским языком и проповедует на нем. При этом митрополит осудил действия России, выступив перед прихожанами. В 2017 году он отказался молиться за здравие Патриарха Московского, обвинив его в экуменизме.

Другой румынский телеканал Romania TV показал фильм об издевательстве режима Зеленского над румынами на Украине. В фильме есть сюжет о том, как фанатик проник в храм Непорочного Зачатия в Виннице, опрокинул Распятие и сорвал со стен иконы. Приходскому священнику, Антонию Ковтонюку преступник перерезал горло бритвой и убежал, оставив его в луже крови. Священнослужитель попал в реанимацию в тяжелом состоянии. А члена Синода УПЦ Мелетия решением президента Украины лишили украинского гражданства.

Таким образом, общественность готовят к тому, что несколько украинских епархий могут из-за гонений присоединиться к Румынской Православной церкви. А может, и не только епархий, но и областей. Ведь телевидение рассказывает о гонениях христиан в тех регионах Украины, где проживают этнические румыны.

«Румынский Патриархат держит нос по ветру, простите. Сейчас будет более активно развивать свои епископаты и на территории Украины. УПЦ-то законодательно запретят», – написал в своем ТГ-канале молдавский политолог Владимир Букарский.

Но экспансия РумПЦ этим не ограничивается, а распространяется и на Молдову. Патриарх Даниел побывал в Кишиневе, где потребовал вернуть в собственность РумПЦ здания кишинёвской духовной семинарии (ныне корпус Национальной библиотеки Молдовы) и иную недвижимость митрополии Бессарабии, а также компенсировать утрату здания на месте которого ныне построен дом правительства Молдовы.

«Бессарабская митрополия на протяжении трех десятков лет подвергается дискриминации во всех аспектах по сравнению с Митрополией Кишинева и всея Молдовы Московского Патриархата», – заявил Даниел.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заверил иерарха, что эти вопросы в процессе решения.

«Румыны реваншируют по-чёрному. Надо, чтобы Россия потребовала у Молдовы компенсации за всё, что было создано здесь с 1812 по 1918 год и с 1944 по 1991-й. Так будет справедливо», – возмутился в своем ТГ-канале журналист Николай Костыркин.

При этом Молдавскую митрополию РПЦ последовательно травят. Митрополиту Владимиру пришлось оправдываться за то, что он молился за президента РФ Владимира Путина и Патриарха Московского. Он уверял, что не делал этого.

«Патриарх — глава всей церкви, и обычай обязывает меня упоминать его во время службы. И я не говорю: «Боже, дай ему силы делать то, что он делает», но я молюсь, чтобы бог дал мудрость. Я испытываю душевные переживания. Но я смотрю на свои грехи и молюсь за наше руководство и армию. А если, не дай бог, война распространится на нас, я обязан благословить нашу армию на защиту нашей страны», — сказал владыка Владимир.

При этом Патриарх Кирилл наградил его недавно одним из высших знаков отличия Московской Патриархии – орденом Преподобного Серафима Саровского.

Издевательскими интервью дело не ограничивается. 14 октября гендиректор общественной компании «Телерадио-Молдова» Владом Цуркану запретил транслировать литургию из кафедрального собора Кишинева в День города.

В ноябре прошлого года Либеральная партия Молдовы призвала православную митрополию выйти из-под омофора РПЦ и перейти в подчинение Бессарабской митрополии РумПЦ.

По информации лидера партии PACE Георге Кавкалюка, по указу президента Майи Санду, силовые структуры Молдовы взяли в разработку всех пастырей митрополии. За священниками ведётся слежка и фабрикуются компроматы.

«Митрополита Молдовы, предсказуемо, стали ломать. Но если Митрополит думает, что от него отстанут – ошибается», – прокомментировал интервью митрополита депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.