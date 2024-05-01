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9 Мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, власти Молдовы намерены праздновать «День Европы» в честь декларации французского министра иностранных дел Роберта Шумана от 1950 года.

С этой целью режим Санду занял площадь «Великого национального собрания» (до 1990 года площадь Победы), где в течение всех предшествовавших лет собирались колонны Бессмертного полка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этот день мы отмечаем наше стремление быть частью европейской семьи, и наш путь к жизни – в благополучии, безопасности и хорошем понимании для всех молдаван», – заявила Майя Санду.

Впрочем, благодарные потомки победителей не намерены сдаваться. Марш памяти «Бессмертный полк» в Кишинёве состоится, о чём проинформировал Национальный комитет «Победа». В качестве места сбора указан небольшой сквер у памятника молдавскому господарю Стефану Великому.

«Единой колонной, с портретами наших героев, пройдём к Мемориалу воинской славы «Вечность», где почтим память освободителей. Мы — потомки победителей. Мы помним. Мы гордимся!», – написал в своём телеграм-канале бывший президент Молдовы Игорь Додон.

Между тем, власти вновь пытаются запретить ношение Георгиевской ленты участниками «Бессмертного полка», ссылаясь на постановление парламента, принятого 19 апреля 2022 года, несмотря на то что Конституционный суд по запросу депутатов от Партии социалистов разрешил ношение ленты, «если она не используется для оправдания военной агрессии или преступлений против человечества».

«Мы все обязаны соблюдать некоторые правила, установленные как действующим законодательством, так и законом о собраниях. В этом контексте напоминаю, что статья 365 (5) – это действующая норма и в настоящее время запрещена продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты которая является символом агрессии», – вещал министр внутренних дел Молдовы Виорел Чернэуцану.

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ заявил, что Георгиевскую ленту, «ничего не имеющую общего с победой над нацизмом и фашизмом», продвигает Российская Федерация, «которая вернула войну на Европейский континент».

«Эта лента в других странах СНГ не получила широкого распространения, была заменена другой национальной символикой. Другие государства, такие как Украина или Германия, как и мы, запретили использование двухцветной ленты, поэтому мы призываем ориентироваться на наши национальные символы, такие как триколор», – заявил Водэ.

Между тем, экс-президент страны Игорь Додон заявил о намерении надеть Георгиевскую ленту, несмотря на декларируемые запреты.

«Суд уже высказался по поводу того, что ее ношение в знак памяти законом не запрещено. Поэтому лично я 9 мая надену на Марш Победы Георгиевскую ленту», – заявил он.

Не бояться носить Георгиевскую ленту призвали и представители запрещённой ныне в Молдове партии «Шор», вошедшей в предвыборный блок «Победа». Депутат парламента, юрист Денис Уланов напомнил, что в 2023 году команда Шора оказала юридическую помощь сотням людей, носившим ленту.

«На моей памяти нет ни одного протокола, который бы остался в силе», — отметил Уланов.