Режим Санду наплевал на собственных фермеров в угоду Украине

Алексей Логофет.  
21.08.2024 10:59
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Сельское хозяйство, Экономика


Премьер-министр Молдовы Дорин Речан и министр сельского хозяйства Владимир Боля столкнулись с негативной реакцией фермеров в ходе встречи в правительстве РМ, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аграрии выразили свое недовольство решениями, предложенными правительством для преодоления кризиса, который включает в себя экономические и ресурсные проблемы. Некоторые фермеры покинули встречу до ее окончания, заявив, что они обратятся со своими проблемами в иностранные посольства в поисках международной поддержки.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан и министр сельского хозяйства Владимир Боля столкнулись с негативной реакцией...

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Владимир Боля сообщил, что правительство выделило дополнительно 100 миллионов леев (500 миллионов российских рублей) на поддержку фермеров, но это заявление не смогло успокоить недовольства аграриев. Фермеры требуют быстрых и эффективных решений проблем в сельском хозяйстве, которые правительство партии «Действие и солидарность», закрывшее для молдавской продукции российский рынок, решить не в состоянии.

Отметим, что правительства многих стран ЕС, дабы поддержать своих фермеров, закрыло свой рынок для украинской продукции, в то время как правительство Молдовы это делать не стало из солидарности с Киевом. Кроме того, представители партии «Действие и солидарность» открыто лоббируют интересы транснациональных корпораций, целью которых является уничтожение автохтонного сельского хозяйства.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что не считает сельское хозяйство приоритетной отраслью молдавской экономики.

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