Режим Санду неизбежно развяжет войну – у населения региона остался год

В конце минувшей недели в бендерском офисе ОБСЕ прошла вторая в этом году встреча политических представителей от Кишинева и Тирасполя в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Олег Серебрян и Виталий Игнатьев в присутствии посредников и наблюдателей обсудили накопившиеся проблемы во взаимоотношениях сторон. Их немало: блокировка импорта лекарств в Приднестровье, введение таможенных и экологических платежей для приднестровских предприятий, приостановка регистрации нейтральными номерными знаками приднестровских транспортных средств, функционирование в Приднестровье школ с преподаванием на румынском языке и т.д.

Речь шла также о дальнейших перспективах переговорного процесса между берегами Днестра. Стороны заявили о важности поддержания диалога во всех форматах, наметили встречи экспертных отраслевых групп. Приднестровская сторона представила проект декларации о приверженности мирному урегулированию взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой.

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Сложилось впечатление, что встреча сторон прошла относительно конструктивно по сравнению с январской, после которой молдавский переговрщик Олег Серебрян заявил о тупике в переговорах с Тирасполем. Но дадут ли результат мирные инициативы? Ситуацию комментирует «ПолитНавигаитору» директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: На встрече переговорщиков Тирасполь предложил подписать декларацию о приверженности мирным методам урегулирования конфликта, предложил посредникам и наблюдателям присоединиться к ней. В документе говорится о необходимости проявлять добрую волю и не допустить ухудшения ситуации в переговорах. Как можно оценить этот дипломатически шаг? Не ляжет ли предложенный Тирасполем документ под сукно, как уже бывало ранее?

Игорь Шорников: В нынешней ситуации шаг Тирасполя более чем оправдан. Молдова почти не скрывает военных приготовлений, которые ведутся при поддержке стран НАТО. Не прекращаются многосторонние военные учения на ее территории с отработкой элементов боя, которые нельзя трактовать иначе как подготовку к силовому подавлению Приднестровья. В Молдову поступает вооружение, увеличивается военный бюджет этой страны. С Евросоюзом заключается некое «партнерство» в области безопасности и обороны.

И при всем при этом мы слышим умиротворяющую риторику из Кишинева – и Майя Санду, и другие лица заверяют, что Молдова выступает за урегулирование исключительно мирными средствами. Если это действительно так, то для молдавской стороны не составит никакого труда поставить свою подпись под соответствующей декларацией. А вот если в Кишиневе не захотят подписать такой документ, то грош цена всем этим миролюбивым заявлениям, и Приднестровью следует готовиться к худшему.

ПолитНавигатор: МИД ПМР сообщает, что на встрече была подтверждена готовность к переговорам на уровне руководства сторон и в рамках «5+2». Тирасполь предложил также вернуться к практике проведения неформальных конференций по мерам укрепления доверия. Получается, что у переговорных форматов «1+1» и «5+2» шансы есть?

Игорь Шорников: Шансы есть, по крайней мере, до тех пор, пока в Молдове предвыборная ситуация. Действующая там команда теряет почву под ногами, население не доверяет собственным властям, а потому политтехнологами выдумываются разные способы повлиять на способы голосования и на мнение электората. Основная претензия людей к Санду – даже не в резком ухудшении социально-экономической ситуации в стране, они опасаются, что президент под влиянием западных партнеров втянет Молдову в войну. Поэтому нельзя исключать, что и приднестровское урегулирование власти хотят использовать как доказательство собственному населению своих мирных намерений.

А в Тирасполе, наверное, были бы не прочь воспользоваться этим внезапным потеплением со стороны Кишинева, чтобы возобновить переговорный процесс и по возможности конвертировать мирную риторику в дополнительные гарантии мира и безопасности.

Если удастся запустить переговоры в формате «5+2» или хотя бы провести конференцию по мерам укрепления доверия, как это раньше происходило по инициативе ФРГ, это будет значимый успех приднестровской дипломатии и, несомненно, будет способствовать сохранению стабильности в регионе.

ПолитНавигатор: Мальтийское председательство в ОБСЕ выражало намерение оживить процесс переговоров и даже признало тот факт, что молдавский закон о сепаратизме ограничивает возможности диалога Кишинева и Тирасполя. Поможет ли организация вернуть переговоры в рабочее русло? Как бы вы оценили деятельность ОБСЕ в регионе на этом этапе?

Игорь Шорников: Создается впечатление, что при Мальтийском председательстве организация настроена на конструктив. В отличие от многих других стран ОБСЕ, Мальта может позволить себе не быть участником геополитических игр, это нейтральная страна. Тем более, у нее есть неплохой опыт избавления от колониальной зависимости от Британии и вытеснения английских военных баз со своей территории. Так что от Мальтийского председательства логично ожидать политики содействия миру.

Но и переоценивать роль международной организации не стоит. Потенциал у ОБСЕ немалый, но в отсутствии консенсуса между ее участниками она превращается в малофункциональный механизм. ОБСЕ в целом сейчас находится в кризисе, и поэтому хотя бы небольшой успех на приднестровском направлении может стать спасительным для нее. Наверное, на это и нацелено Мальтийское председательство.

ПолитНавигатор: На праздновании Дня Победы глава ПМР Вадим Красносельский заявил прессе, что и руководство Приднестровья, и руководство Молдовы трезво оценивают внешние факторы и не хотят допустить войны, что оба берега Днестра «в понимании мира совпадают». Заявления о желании сохранить стабильность в регионе звучали недавно и со стороны официальных лиц Молдовы. Можно ли выразить робкую надежду, что конфликт на Днестре разморожен не будет?

Игорь Шорников: Я не сомневаюсь в искренности слов и президента Красносельского, и даже в искренности Майи Санду, которая говорит о мире. Проблема в том, что она, в отличие от Красносельского, не свободна в своих действиях от западных партнеров, а потому, если им понадобится обострение на приднестровском направлении, ей придется идти на эскалацию.

Выборная ситуация в Молдове и постоянное балансирование власти на грани кризиса во многом спасает нас от катастрофических сценариев. Учитывая, что в подвешенном состоянии власть в Молдове будет пребывать еще около года, есть некоторые основания с оптимизмом смотреть на перспективы сохранения мира в регионе.

ПолитНавигатор: Как встраиваются в заявления Кишинева о желании сохранить мир и стабильность в регионе только что завершившиеся молдо-американские учения Swift Response 2024, в ходе которых молдавские военнослужащие тренировались десантироваться с натовских самолетов?

Игорь Шорников: Это два совершенно разных измерения. В первом случае речь идет о предвыборной внутриполитической риторике. Власть обязана демонстрировать свою нацеленность на сохранение мира и стабильности в регионе, поскольку молдавский избиратель сейчас ничто так высоко не ценит как мир.

Во втором случае мы видим реализацию западной стратегии, которая предполагает максимальную консолидацию средств и возможностей для войны против России. Молдова в этом ряду является крайне уязвимым звеном. Формально только конституционный нейтралитет удерживает ее от более активных действий. Однако, как мы можем судить по формулировке предстоящего 20 октября референдума, если население вдруг не проголосует против евроинтеграции, то, скорее всего, у Молдовы отберут ее нейтральный статус (в случае поддержки инициативы населением Конституцию РМ дополнят новой статьей «Интеграция в Европейский союз» – прим. автора). И вот в этом случае военного кризиса уже в 2025 году нам не избежать.